Використовували у хрестових походах. У Єрусалимі знайшли середньовічні ручні гранати (фото)

Знайдені ручні гранати застосовували як посудини, які кидали у фортеці хрестоносців. Вони робили гучні звуки та яскраві спалахи світла.

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Під час свого недавнього дослідження в Єрусалимі вчені знайшли керамічний посуд. Його датують XII століттям і він містить хімічні залишки, що свідчать про те, що в посудині колись зберігали вибухові речовини, пише IFLS.

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Посудина є своєрідною середньовічною ручною гранатою, кинутою військами Саладіна під час облоги Єрусалиму в 1187 н.е. Знахідка підтверджує твердження експертів про те, що ручні вибухові пристрої використовували за часів хрестових походів, але цей рецепт так і не вийшов за межі Близького Сходу та Північної Африки.

Сферичні та конічні керамічні посудини, датовані IX-XV століттями, поширені на Близькому Сході, але причину їхнього використання досі обговорюють. Вважають, що в них зберігали ртуть для видобутку корисних копалин та використання в медичних цілях, пива та ароматичних олій.

[ + – ] Один з чотирьох, що отримав назву "черепок 737", безсумнівно можна назвати найзначнішим: він містить горючу суміш, яку використовували як вибухову речовину

Доктор Карні Метісон з Університету Гріффіта проаналізував залишки всередині чотирьох таких посудин, знайдених у вірменських садах Єрусалиму в шарі, що датують XI-XII століттями. Кожен має різний хімічний склад, підтверджуючи ідею, що ці посудини мали різне застосування.

Один з чотирьох, який отримав назву "черепок 737", безсумнівно можна назвати найзначнішим: він містить горючу суміш, яку використовували як вибухову речовину. Що примітно, цю вибухову речовину не імпортували з Китаю, де порох використовували принаймні з IX століття, вона була місцевого виробництва.

"Черепок 737" містив сліди сірки, ртуті, магнію та нітратів, що наводить на думку про складний вибуховий пристрій, що сильно відрізняється від димного пороху. Магній, наприклад, цілком могли отримати з Мертвого моря, де його тоді добували.

Під час хрестових походів ці посудини використовували як гранати, які кидали у фортеці хрестоносців. Вони робили гучні звуки та яскраві спалахи світла.

Деякі дослідники припустили, що посудини використовували як гранати, що містять димний порох, — вибухова речовина, винайдена в Стародавньому Китаї й, як відомо, завезена на Близький Схід та Європу в XIII столітті. А його, як припустили вчені, могли завезти на Близький Схід раніше, вже в цих посудинах ІХ-ХІ століть.

В арабських текстах тоді згадують про рецепти вибухових речовин, та їх виявилося важко відтворити. Це була секретна зброя, і вони не хотіли розповідати всім, як саме її робити. Сучасні переклади можуть бути не зовсім надійними й кожен рецепт відрізняється.

Серед інших не менш цікавих археологічних знахідок варто виділити підземне місто Матіат, виявлене в Туреччині. Як зазначають вчені, 49 кімнат, знайдених у підземному місті, становлять лише 3% від його ймовірної загальної площі.