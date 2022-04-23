У Туреччині знайшли найбільше підземне місто у світі (фото)

Як зазначають вчені, 49 кімнат, знайдених у підземному місті, становлять лише 3% від його ймовірної загальної площі.

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Турецьке місто Мідьят має настільки багату історію, що фактично є музеєм просто неба. Однак тепер археологи відкрили зовсім іншу історію, приховану під фундаментами міста, пише Ati.

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Захисники навколишнього середовища в Мідьяті виявили величезний підземний простір зовсім випадково, розчищаючи безліч історичних вулиць та будівель у місті. Вони натрапили на прихований вхід у печеру, а потім помітили цікавий прохід, який привів їх до величезного комплексу.

[ + – ] Захисники навколишнього середовища в Мідьяті виявили величезний підземний простір зовсім випадково, розчищаючи безліч історичних вулиць та будівель у місті

З виявленими на цей час десятками тунелів та 49 кімнатами, це місце за часів будівництва мало назву Матіат, що означає "місто печер".

У процесі розкопок археологи виявили артефакти, що належать до II й III століть н.е., включаючи сховища, вівтарі для поклоніння та колодязі. Найбільше вражає те, що вчені виявили лише 3% загальної площі міста.

[ + – ] Найбільше вражає те, що вчені виявили лише 3% від загальної площі міста

"Тоді, як будинки нагорі датують XVII, XVIII й XIX століттями, внизу знаходиться зовсім інше місто, вік якого становить 1900 років", — розповів Гані Таркан, директор Музею Мардіна та керівник розкопок.

Сільське місто Мідьят розташоване на південному сході Туреччини. Його заселили за часів Ассирійської імперії, близько 900 р. до н.е. і в ньому по черзі правили арамеї, перси, греки, римляни, візантійці і османи.

За словами Таркана, нововідкрите вапнякове місто, знайдене під цим древнім містом, залишалося незайманим протягом останніх 1900 років. Він вважає, що цей простір колись був житловим приміщенням для 70 000 осіб.

[ + – ] Нововідкрите вапнякове місто, знайдене під цим древнім містом, залишалося незайманим протягом останніх 1900 років.

Спочатку його збудували як укриття або місце для втечі. Як відомо, християнство не було офіційною релігією у II столітті. Сім'ї та групи, що прийняли християнство, зазвичай ховалися в підземних містах, рятуючись від переслідувань Риму. Цілком можливо, що це підземне місто було одним із житлових приміщень, збудованих для цієї мети.

Таркан та його колеги продовжують регулярно знаходити реліквії, фрески та тунелі, оскільки їх розкопки тривають. Матіат виявився настільки величезним, що загрожує перевершити раніше виявлене підземне місто Дерінкую в регіоні Каппадокія в Туреччині.

[ + – ] Щонайменше 40 інших підземних міст знайдено по всій Туреччині, але жодне з них не зрівняється з Матіате

Щонайменше 40 інших підземних міст виявлені по всій Туреччині, але жодне з них не зрівняється з Матіате. Крім явної різниці в розмірах, більшість цих печер не розташовувалися під галасливими містами, як Матіат.

Серед інших не менш цікавих знахідок у Туреччині варто виділити золотий браслет. Його вік становить 3300 років. Неймовірний виріб виготовлений з бронзи, нікелю, срібла та золота, а прикрашає знахідку зображення хетських символів, зокрема хуритської богині Шавушки та її слуг Нінатти та Куліти.