В Турции обнаружили самый большой подземный город в мире (фото)

Как отмечают ученые, 49 комнат, найденных в подземном городе, составляют всего 3% от его предполагаемой общей площади.

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Турецкий город Мидьят имеет настолько богатую историю, что практически служит музеем под открытым небом. Однако теперь археологи открыли совсем другую историю, скрытую под фундаментами города, пишет Ati.

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Защитники окружающей среды в Мидьяте обнаружили огромное подземное пространство по чистой случайности, расчищая множество исторических улиц и зданий в городе. Они наткнулись на скрытый вход в пещеру, а затем заметили любопытный проход, который привел их к огромному комплексу.

[ + – ] Защитники окружающей среды в Мидьяте обнаружили огромное подземное пространство по чистой случайности, расчищая множество исторических улиц и зданий в городе

С обнаруженными на данный момент десятками туннелей и 49 комнатами, это место во времена строительства имело название Матиат, что означает "город пещер".

В процессе раскопок археологи обнаружили артефакты, относящиеся ко II и III векам н.э., включая хранилища, алтари для поклонения и колодцы. Больше всего поражает то, что ученые обнаружили только 3% от общей площади города.

[ + – ] Больше всего поражает то, ученые обнаружили только 3% от общей площади города

"В то время как дома наверху датируются XVII, XVIII и XIX веками, внизу находится совершенно другой город, возраст которого составляет 1900 лет", — рассказал Гани Таркан, директор Музея Мардина и руководитель раскопок.

Сельский город Мидьят расположен на юго-востоке Турции. Он был заселен во времена Ассирийской империи, около 900 г. до н.э., и им по очереди правили арамеи, персы, греки, римляне, византийцы и османы.

По словам Таркана, новооткрытый известняковый город, обнаруженный под этим древним городом оставался нетронутым в течение последних 1900 лет. Он считает, что это обширное пространство когда-то было жилым помещением для 70 000 человек.

[ + – ] Новооткрытый известняковый город, обнаруженный под этим древним городом оставался нетронутым в течение последних 1900 лет

Изначально его построили как укрытие или место для побега. Как известно, христианство не было официальной религией во II веке. Семьи и группы, принявшие христианство, обычно укрывались в подземных городах, спасаясь от преследований Рима. Вполне возможно, что этот подземный город был одним из жилых помещений, построенных для этой цели.

Таркан и его коллеги продолжают регулярно находить реликвии, фрески и туннели, поскольку их раскопки продолжаются. Матиат оказался настолько огромным, что угрожает затмить ранее обнаруженный подземный город Деринкую в регионе Каппадокия в Турции.

[ + – ] По меньшей мере 40 других подземных городов были обнаружены по всей Турции, но ни один из них не сравнится с Матиате

По меньшей мере 40 других подземных городов были обнаружены по всей Турции, но ни один из них не сравнится с Матиате. Помимо явной разницы в размерах, большинство этих пещер не располагались под шумными городами, как Матиат.

Среди прочих не менее интересных находок в Турции стоить выделить золотой браслет. Его возраст составляет 3300 лет. Невероятное изделие сделано из бронзы, никеля, серебра и золота, а украшает находку изображения хеттских символов, в том числе хурритской богини Шаушки и ее слуг Нинатты и Кулиты.