Сокровище исчезнувшего народа. В Турции фермер нашел золотой браслет, возрастом 3300 лет
Великолепное изделие сделано из бронзы, никеля, серебра и золота, а украшает находку изображения хеттских символов, в том числе хурритской богини Шаушки и ее слуг Нинатты и Кулиты.
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Во время работ на ферме мужчина, живущий в турецкой деревушке Читли обнаружил уникальный браслет. Он передал древнее сокровище в музей Чорум, полагая, что находка может иметь историческую ценность, пишет Arkeonews.
Ученые выяснили, что возраст украшенного золотом браслета из электрума, составляет около 3300 лет. А проведя детальное исследование они отнесли находку к древней хеттской цивилизации и отправили ее в лабораторию для реставрации.
Великолепный браслет сделан из бронзы, никеля, серебра и золота, а украшен изображениями хеттских символов, в том числе хурритской богини Шаушки и ее слуг Нинатты и Кулиты.
Хурриты были влиятельной частью Хеттской империи. Они были отдельным ближневосточным народом, говорившим на хурритском языке. К началу железного века они были полностью ассимилированы с хеттским населением. Хурритская религия оказала сильное влияние на верования хеттов, о чем свидетельствует тот факт, что на редком хеттском браслете фермера изображена хурритская богиня любви и войны.
Шаушка, также называемая Шауша или Шавушка, была богиней высшего ранга в хурритском пантеоне, которая ассоциировалась с любовью и войной, а также с заклинаниями и исцелением. Несмотря на то, что к ней обычно обращались как к богине и с женскими титулами, такими как аллай (c хурритского: "госпожа"), известны также упоминания о Шаушке мужского рода.
Нинатта и Кулитта — богини, которых всегда призывали вместе. Они были служанками Шаушки, хурритского эквивалента месопотамской богини Иштар.
Как отмечает ученые, браслет был несколько деформирован, когда его принесли в музей, а некоторые из его частей и вовсе отсутствовали, однако общий контур браслета можно увидеть.
Что еще примечательно, украшений хеттской цивилизации сохранилось очень мало, поэтому обнаруженное изделие проливает свет на ювелирные стили древнего народа.
Хетты были древним анатолийским народом, который основал империю в Хаттусе в северо-центральной Анатолии около 1600 года до н.э. Своего расцвета они достигли в середине XIV века до н.э. Хеттская цивилизация сыграла важную роль в развитии городской жизни в позднем бронзовом веке. Им также приписывают изготовление первого железного оружия и доспехов.
Напомним, что в сентябре прошло года в Турции обнаружили другой не менее интересный артефакт. Находка включает древнейшую в мире мозаику, возраст которой составляет 3500 лет и относится к периоду Хеттского царства.