Сокровище исчезнувшего народа. В Турции фермер нашел золотой браслет, возрастом 3300 лет

Великолепное изделие сделано из бронзы, никеля, серебра и золота, а украшает находку изображения хеттских символов, в том числе хурритской богини Шаушки и ее слуг Нинатты и Кулиты.

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Во время работ на ферме мужчина, живущий в турецкой деревушке Читли обнаружил уникальный браслет. Он передал древнее сокровище в музей Чорум, полагая, что находка может иметь историческую ценность, пишет Arkeonews.

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Ученые выяснили, что возраст украшенного золотом браслета из электрума, составляет около 3300 лет. А проведя детальное исследование они отнесли находку к древней хеттской цивилизации и отправили ее в лабораторию для реставрации.

Великолепный браслет сделан из бронзы, никеля, серебра и золота, а украшен изображениями хеттских символов, в том числе хурритской богини Шаушки и ее слуг Нинатты и Кулиты.

[ + – ] Великолепный браслет сделан из бронзы, никеля, серебра и золота, а украшен изображениями хеттских символов, в том числе хурритской богини Шаушки и ее слуг Нинатты и Кулиты

Хурриты были влиятельной частью Хеттской империи. Они были отдельным ближневосточным народом, говорившим на хурритском языке. К началу железного века они были полностью ассимилированы с хеттским населением. Хурритская религия оказала сильное влияние на верования хеттов, о чем свидетельствует тот факт, что на редком хеттском браслете фермера изображена хурритская богиня любви и войны.

Шаушка, также называемая Шауша или Шавушка, была богиней высшего ранга в хурритском пантеоне, которая ассоциировалась с любовью и войной, а также с заклинаниями и исцелением. Несмотря на то, что к ней обычно обращались как к богине и с женскими титулами, такими как аллай (c хурритского: "госпожа"), известны также упоминания о Шаушке мужского рода.

Нинатта и Кулитта — богини, которых всегда призывали вместе. Они были служанками Шаушки, хурритского эквивалента месопотамской богини Иштар.

Как отмечает ученые, браслет был несколько деформирован, когда его принесли в музей, а некоторые из его частей и вовсе отсутствовали, однако общий контур браслета можно увидеть.

[ + – ] Шаушка была богиней высшего ранга в хурритском пантеоне, которая ассоциировалась с любовью и войной, а также с заклинаниями и исцелением

Что еще примечательно, украшений хеттской цивилизации сохранилось очень мало, поэтому обнаруженное изделие проливает свет на ювелирные стили древнего народа.

Хетты были древним анатолийским народом, который основал империю в Хаттусе в северо-центральной Анатолии около 1600 года до н.э. Своего расцвета они достигли в середине XIV века до н.э. Хеттская цивилизация сыграла важную роль в развитии городской жизни в позднем бронзовом веке. Им также приписывают изготовление первого железного оружия и доспехов.

Напомним, что в сентябре прошло года в Турции обнаружили другой не менее интересный артефакт. Находка включает древнейшую в мире мозаику, возраст которой составляет 3500 лет и относится к периоду Хеттского царства.