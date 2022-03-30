Скарб зниклого народу. В Туреччині фермер знайшов золотий браслет, віком 3300 років

Чудовий виріб виготовлений з бронзи, нікелю, срібла та золота, а прикрашає знахідку зображення хетських символів, зокрема хуритської богині Шавушки та її слуг Нінатти та Куліти.

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Під час робіт на фермі чоловік, який живе в турецькому селі Читлі, знайшов унікальний браслет. Він передав стародавній скарб у музей Чорум, вважаючи, що знахідка може мати історичну цінність, пише Arkeonews.

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Вчені з'ясували, що вік прикрашеного золотом браслета з електруму становить близько 3300 років. А провівши детальне дослідження, вони підтвердили, що знахідка належить давній хетській цивілізації, і відправили її в лабораторію для реставрації.

Чудовий браслет зроблений із бронзи, нікелю, срібла та золота, прикрашений зображеннями хетських символів, зокрема хуритської богині Шавушки та її слуг Нінатти та Куліти.

[ + – ] Чудовий браслет зроблений з бронзи, нікелю, срібла та золота, прикрашений зображеннями хетських символів, зокрема хуритської богині Шавушки та її слуг Нінатти та Куліти

Хуріти були впливовою частиною Хетської імперії. Вони були окремим близькосхідним народом, який говорив хуритською мовою. На початку залізного віку вони повністю асимілювалися з хетським населенням. Хуритська релігія досить сильно вплинула на вірування хетів, про що свідчить той факт, що на рідкісному хетському браслеті фермера зображена хуритська богиня любові та війни.

Шавушка, також Шавуша або Шаушка, була богинею найвищого рангу в хуритском пантеоні, яка асоціювалася з любов'ю та війною, а також із заклинаннями та зціленням. Попри те, що до неї зазвичай зверталися як до богини й з жіночими титулами, такими як аллай (з хуритської: "пані"), відомі також згадки про Шаушку чоловічого роду.

Нінатта та Кулітта — богині, яких завжди прикликали разом. Вони були служницями Шавушки, хуритського еквівалента месопотамської богині Іштар.

Як зазначають вчені, браслет був дещо деформований, коли його принесли до музею, а деякі з його частин взагалі відсутні, проте загальний контур браслета можна побачити.

[ + – ] Шаушка була богинею найвищого рангу в хуритському пантеоні, яка асоціювалася з любов'ю та війною, а також із заклинаннями та зціленням

Що примітно, прикрас хетської цивілізації збереглося дуже мало, тому знайдений виріб проливає світло на ювелірні стилі стародавнього народу.

Хетти були древнім анатолійським народом, який заснував імперію в Хаттусі в північно-центральній Анатолії близько 1600 до н.е. Свого розквіту вони досягли в середині XIV століття до н.е. Хетська цивілізація зіграла важливу роль у розвитку міського життя в пізньому бронзовому столітті. Їм також приписують виготовлення першої залізної зброї та обладунків.

Нагадаємо, що у вересні минулого року в Туреччині знайшли інший не менш цікавий артефакт. Знахідка включає найдавнішу у світі мозаїку, вік якої становить 3500 років і належить до періоду Хетського царства.