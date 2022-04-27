Ежегодное массовое вымирание. Найдена планета, чья обитаемость может зависеть от времени года

По словам ученых, планета Глизе 514 b движется вокруг своей родительской звезды по очень экстремальной орбите.

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В поисках инопланетной жизни ученые всегда сосредотачиваются на планетах в так называемой зоне обитаемости, области которая позволяет планете сохранять воду в жидком состоянии, пишет Inverse.

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Но орбиты планет вокруг их родительских звезд не всегда представляют из себя идеальный круг, зачастую это слегка вытянутый эллипс. Если искривление достаточно велико, планета может временно покидать свою зону обитаемости.

В новом исследовании, опубликованном в научном журнале Astronomy & Astrophysics, говорится, что ученые обнаружили очень эксцентричную планету. Найденная экзопланета регулярно входит и выходит из своей зоны обитаемости, что ставит перед планетологами новые вопросы.

Необычная планета была найдена рядом с красным карликом Глизе 514, который располагается примерно в 24 световых годах от Земли. В рамках исследования ученые проанализировали данные от трех обсерваторий и еще трех спутников, собранные за последние 25 лет.

Данные показали, что на орбите Глизе 514 находится суперземля – каменистая планета, которая как минимум в 5 раз превышает массу Земли. Планета получила название Глизе 514 b и вероятно, имеет очень необычную траекторию вращения, которая выбрасывает ее из обитаемой зоны на 93 дня из 140-дневной орбиты.

Возможно, Глизе 514 b получила такую орбиту из-за влияния на нее других планет, правда, подтверждений этому пока не найдено.

"Мы пока не нашли свидетельств существования других планет в системе, особенно достаточно массивных, чтобы настолько искривлять орбиту Глизе 514 b", – говорит ведущий автор исследования астрофизик из Туринской обсерватории Марио Дамассо.

В это же время, необычная орбита ставит перед учеными другой вопрос, возможна ли жизнь на такой планете? Сказать наверняка невозможно, пока не будут найдены биосигнатуры в данной системе.

"Я предполагаю, что большая часть роста биомассы на планете происходила бы "летом", которое должно быть быстрым, как арктическое лето на стероидах", – говорит астробиолог Колумбийского университета Калеб Шарф.

"Но учитывая то, как жизнь умеет находить ниши, можно представить себе организмы, которые используют снижение конкуренции "зимой" для собственного процветания. Также вполне можно представить, что на планете могут существовать "горячие" и "холодные" экосистемы, которые эксплуатируют друг друга и впадают в спячу со сменой сезонов", – добавляет астробиолог.

Исследователь также считает, что жизнь на планете также может быть настроена на разные уровни света и температуры.

" Глизе 514 – очень близкая к нам звезда, и в будущем мы сможем изучить ее более подробно. Наблюдение за системой может дать нам более точные параметры найденной планеты, и возможно, найти рядом с ней более мелкие планеты", – подытожил автор исследования.