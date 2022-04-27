Щорічне масове вимирання. Знайдено планету, чия придатна для життя зона може залежати від пори року

За словами вчених, планета Глізе 514 b рухається навколо своєї батьківської зорі дуже екстремальною орбітою.

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У пошуках інопланетного життя вчені завжди зосереджуються на планетах у так званій придатній для життя зоні, області, яка дозволяє планеті зберігати воду в рідкому стані, пише Inverse.

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Але орбіти планет навколо їхніх батьківських зір не завжди є ідеальним колом, найчастіше це трішки витягнутий еліпс. Якщо викривлення досить велике, планета може тимчасово залишати свою придатну для життя зону.

У новому дослідженні, опублікованому в науковому журналі Astronomy & Astrophysics, йдеться про те, що вчені виявили дуже ексцентричну планету. Знайдена екзопланета регулярно входить і виходить зі своєї придатної для життя зони, що ставить перед планетологами нові питання.

Незвичайна планета знайдена поряд з червоним карликом Глізе 514, який розташований приблизно за 24 світлові роки від Землі. В межах дослідження вчені проаналізували дані від трьох обсерваторій та ще трьох супутників, зібрані за останні 25 років.

Дані показали, що на орбіті Глізе 514 знаходиться суперземля — кам'яниста планета, яка щонайменше в 5 разів перевищує масу Землі. Планета отримала назву Глізе 514 b і, ймовірно, має дуже незвичайну траєкторію обертання, яка викидає її з придатної для життя зони на 93 дні зі 140-денної орбіти.

Можливо, Глізе 514 b отримала таку орбіту через вплив на неї інших планет, щоправда, підтвердження цього поки не знайдено.

"Ми поки не знайшли доказів існування інших планет у системі, особливо достатньо масивних, щоб настільки викривляти орбіту Глізе 514 b", — каже провідний автор дослідження астрофізик із Туринської обсерваторії Маріо Дамассо.

Водночас незвичайна орбіта ставить перед вченими інше питання, чи можливе життя на такій планеті? Сказати напевно неможливо, доки не знайдуть біосигнатури в цій системі.

"Я припускаю, що більша частина зростання біомаси на планеті відбувалася б "влітку", яке має бути швидким, як арктичне літо на стероїдах", — каже астробіолог Колумбійського університету Калеб Шарф.

"Але з огляду на те, як життя вміє знаходити ніші, можна уявити організми, які використовують зниження конкуренції "взимку" для власного процвітання. Також цілком можна уявити, що на планеті можуть існувати "гарячі" та "холодні" екосистеми, які експлуатують одна одну і впадають у сплячку зі зміною сезонів", — додає астробіолог.

Дослідник також вважає, що життя на планеті також може бути налаштоване на різні рівні світла та температури.

"Глізе 514 — дуже близька до нас зірка, і в майбутньому ми зможемо вивчити її детальніше. Спостереження за системою може дати нам точніші параметри знайденої планети, і можливо знайти поруч з нею менші планети", — підсумував автор дослідження.