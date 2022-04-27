Археологи обнаружили уникальный финикийский некрополь на юге Испании

По предварительным данным, в древнем некрополе находится восемь склепов, но раскопки продолжаются.

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Во время ремонта системы водоснабжения на юге Испании, в городе Осуна, рабочие наткнулись на уникальный хорошо сохранившийся некрополь древних финикийцев. Археологи, которые начали раскопки подземного места захоронения, считают, что здесь финикийцы, которые жили на Пиренейском полуострове, хоронили своих мертвецов 2500 лет назад, сообщает The Guardian.

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Финикийский некрополь был обнаружен среди руин древнеримского поселения. Это поселение находилось на месте нынешнего города Осуна, который расположен в 90 км к востоку от города Севилья в автономном сообществе Андалусия в Испании. Ученые считают, что это финикийско-карфагенское кладбище было создано в 4 или 5 веке до нашей эры. Оно уникально тем, что подобные некрополи археологи обычно находят в прибрежных районах, а не в глубине материковой части суши.

Несмотря на то, что руины древнеримского города Урсо, который находился на месте Осуны, хорошо изучены, обнаруженный финикийский некрополь стал настоящим сюрпризом для ученых. Подобный некрополь был обнаружен в Андалусии только на побережье, рядом с городом Кадис, который основали финикийцы еще в 1100 году до н.э. Кстати этот город является одним из старейших постоянно населенных городов Европы.

[ + – ] Город Осуна Фото: wikipedia

В результате предварительного исследования некрополя, археологи обнаружили 8 склепов, а также лестницы и помещения, которые, как считают ученые, служили атриумами. По словам археологов, данная находка является уникальной для внутренней части Андалусии и представляет собой особенную историческую ценность.

Фото: The Guardian

"Было очень неожиданно обнаружить такой некрополь финикийского и карфагенского периода, в котором хорошо сохранились склепы, атриумы и лестницы. Подобные находки чаще можно обнаружить на острове Сардиния или даже в самом Карфагене (руины города находятся на территории современного Туниса – прим.ред.)", — говорит археолог Марио Дельгадо.

По словам Дельгадо, в этом месте скорее всего можно было бы обнаружить что-то относящееся к эпохе Римской империи, но не финикийское кладбище, которое так прекрасно сохранилось под руинами римского поселения.

По словам мэра города Осуна, Росарио Андухар, данная находка не меняет какие-либо представления о древней истории, но она меняет представления об истории самого города. По словам археологов, нужно вести раскопки дальше, но само устройство некрополя говорит о том, что его построили для верхушки финикийской знати.

Финикийцы были древним семитским народом, который населял Финикию – государство, расположенное на Ближнем Востоке на берегу Средиземного моря. Этот народ славился своими морскими путешествиями, торговлей и созданием колоний на берегах, расположенных вокруг Средиземного моря.

[ + – ] На древнеримской арене в городе Осуна снимали один из эпизодов "Игры престолов" Фото: Скриншот

Что касается города Осуна с населением в 18 тысяч человек, то кроме того, что здесь осталось много руин периода Римской империи, здесь 8 лет назад снимали некоторые эпизоды 5 сезона сериала "Игра престолов".

Напоминаем, что археологи в Иерусалиме нашли средневековые ручные гранаты, которые использовались в эпоху крестовых походов.