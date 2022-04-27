Археологи виявили унікальний фінікійський некрополь на півдні Іспанії

За попередніми даними, у стародавньому некрополі є вісім склепів, але розкопки продовжуються.

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Під час ремонту системи водопостачання на півдні Іспанії, в місті Осуна, робітники натрапили на унікальний добре збережений некрополь стародавніх фінікійців. Археологи, які розпочали розкопки підземного місця поховання, вважають, що тут фінікійці, які жили на Піренейському півострові, ховали своїх мерців 2500 років тому, повідомляє The Guardian.

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Фінікійський некрополь було виявлено серед руїн давньоримського поселення. Це поселення розташовувалося на місці нинішнього міста Осуна, яке розташоване за 90 км на схід від міста Севілья в автономному співтоваристві Андалусія в Іспанії. Вчені вважають, що цей фінікійсько-карфагенський цвинтар був створений у 4 або 5 столітті до нашої ери. Він унікальний тим, що такі некрополі археологи зазвичай знаходять у прибережних районах, а не в глибині материкової частини суші.

Незважаючи на те, що руїни давньоримського міста Урсо, яке розташовувалося на місці Осуни, добре вивчені, виявлений фінікійський некрополь став справжнім сюрпризом для вчених. Подібний некрополь був виявлений в Андалусії тільки на узбережжі, поряд із містом Кадіс, яке заснували фінікійці ще в 1100 до н.е. До речі, це місто є одним із найстаріших постійно населених міст Європи.

[ + – ] Місто Осуна Фото: wikipedia

У результаті попереднього дослідження некрополя, археологи виявили 8 склепів, а також сходи та приміщення, які, як вважають науковці, служили атріумами. За словами археологів, ця знахідка є унікальною для внутрішньої частини Андалусії та є особливою історичною цінністю.

Фото: The Guardian

"Було дуже несподівано виявити такий некрополь фінікійського та карфагенського періоду, в якому добре збереглися склепи, атріуми та сходи. Подібні знахідки найчастіше можна виявити на острові Сардинія або навіть у самому Карфагені (руїни міста розташовані на території сучасного Тунісу — прим.ред.)", — каже археолог Маріо Дельгадо.

За словами Дельгадо, тут, швидше за все, можна було б виявити щось, що відноситься до епохи Римської імперії, але не фінікійський цвинтар, який так чудово зберігся під руїнами римського поселення.

За словами мера міста Осуна, Росаріо Андухара, ця знахідка не змінює уявлення про давню історію, але вона змінює уявлення про історію самого міста. За словами археологів, потрібно вести розкопки далі, але сам устрій некрополя говорить про те, що його збудували для верхівки фінікійської знаті.

Фінікійці були стародавнім семітським народом, який населяв Фінікію — державу, розташовану на Близькому Сході на березі Середземного моря. Цей народ славився своїми морськими подорожами, торгівлею та створенням колоній на берегах, розташованих навколо Середземного моря.

[ + – ] На давньоримській арені в місті Осуна знімали один із епізодів "Гри престолів" Фото: Скриншот

Що стосується міста Осуна з населенням 18 тисяч осіб, то, крім того, що тут залишилося багато руїн періоду Римської імперії, тут 8 років тому знімали деякі епізоди 5 сезону серіалу "Гра престолів".

Нагадуємо, що археологи в Єрусалимі знайшли середньовічні ручні гранати, які використовувалися в епоху хрестових походів.