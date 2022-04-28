Весили 80 тонн. В Альпах найдена окаменелость крупнейшей морской рептилии на Земле

Палеонтологи обнаружили окаменелости древних морских рептилий, которые жили на Земле миллионы лет назад и имели огромные размеры.

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Окаменелости, которые ученые обнаружили на высоте 2800 метров в Альпах принадлежат трем новым видам ихтиозавров, которые возможно были одними из самых крупных когда-либо живших животных на планете, сообщает Phys.

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Среди окаменелостей, которые обнаружили палеонтологи в швейцарских Альпах есть самый большой из когда-либо найденных зубов ихтиозавра и самый большой туловищный позвонок ихтиозавра. Горные породы, в которых нашли останки древних морских рептилий, 200 млн лет назад были на морском дне, но в результате тектонических перемещений они оказались очень высоко в горах.

Автор исследования Мартин Сандлер из Боннского университета считает, что здесь скрыто больше останков гигантских морских существ. По словам ученых, эти огромные ихтиозавры, были весом примерно в 80 тонн, и населяли океан, который окружал древний континент Пангея, в позднем триасовом периоде примерно 205 млн лет назад.

[ + – ] Среди окаменелостей, которые обнаружили палеонтологи, есть самый большой туловищный позвонок ихтиозавра Фото: phys.org

Ихтиозавры впервые появились примерно 250 млн лет назад. Они достигли своего расцвета в среднем триасовом периоде, были очень разнообразны в юрском периоде и некоторые виды дожили даже до мелового периода, который закончился 66 млн лет назад. Но большинство известных видов ихтиозавров, были меньше, чем найденные рептилии.

[ + – ] Ихтиозавры триасового периода. Реконструкция Фото: wikipedia

Ихтиозавры по форме напоминали современных китов и косаток. Самые крупные представители этих рептилий могли достигать 21 метра в длину, но в основном были от 4 до 8 метров в длину. По словам Сандлера, до сих пор палеонтологи имеют очень мало информации об этих морских рептилиях. Но благодаря новым находкам окаменелостей, этот пробел в знаниях может быть ликвидирован.

[ + – ] Среди окаменелостей, которые обнаружили палеонтологи в швейцарских Альпах есть самый большой из когда-либо найденных зубов ихтиозавра Фото: phys.org

По словам ученых, обнаруженные окаменелости ихтиозавров, которые являются последними представителями крупных ихтиозавров. Ведь после триасового периода, который закончился 201 млн лет назад, в юрском периоде уже не было таких гигантов.

[ + – ] Ихтиозавр юрского периода. Реконструкция Фото: wikipedia

Считается, что только у более мелких ихтиозавров были зубы, а крупные морские рептилии всасывали пищу вместе с водой. Тем не менее такие находки зубов, как эта, говорят о том, что гигантские ихтиозавры все же имели зубы и возможно даже питались более мелкими родственниками.

Ученые считают, что обнаруженные ихтиозавры могли принадлежат к роду ихтиозавров под названием шастозавры, которые имели длину тела примерно 21 м. По крайней мере палеонтологи предположили на основе анализа окаменелостей, что обнаруженные ихтиозавры были такого же или немного меньшего размера.

Напоминаем, что ученые создали самую современную реконструкцию внешнего вида ихтиозавра.