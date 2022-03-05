В мельчайших деталях. Ученые создали самую современную реконструкцию ихтиозавра (фото)

Новая реконструкция — самая современная и правильная с научной точки зрения интерпретация того, как выглядели эти древние животные.

Дельфиноподобные ихтиозавры, также известные как рыбоящеры представляют собой вымерших морских рептилий, которые обитали в мезозойских океанах около 160 миллионов лет назад, пишет Tech Explorist.

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Эти дельфиноподобные рептилии, рацион которых составляли черепахи и осьминоги, жили с раннего триаса до верхнего мела. Матс Э. Эрикссон профессор Лундского университета отметил, что история исследования этих существ насчитывает 300 лет. Стоит отметить, что термин ихтиозавр был введен в обиход в 1814 году, то есть почти за 30 лет до термина "динозавр".

[ + – ] Дельфиноподобные ихтиозавры, также известные как рыбоящеры представляют собой вымерших морских рептилий, которые обитали в мезозойских океанах около 160 миллионов лет назад

В большинстве случаев окаменелости состоят из зубов и костей, но недавно палеонтологам удалось обнаружить образец с хорошо сохранившимися мягкими тканями, включая мышцы, кожу, жир и пигмент, что позволяет исследователям по-новому взглянуть на биологию и экологию этих древних животных, а также создать более точную реконструкцию.

Основываясь на имеющихся данных, ученые обратились за помощью к датской скульптурной компании 10tons, которая специализируется на биологических, ботанических и палеонтологических реконструкциях, чтобы создать реконструкцию ихтиозавра в натуральную величину.

"Нашей отправной точкой была рыбоящер, найденная в Хольцмадене, Германия", — рассказал ученый Йохан Линдгрен из Лундского университета.

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Для этой работы команда использовала несколько методов, таких как лепка из глины и 3D-печать. На данный момент скульптура выставлена на всеобщее обозрение на геологическом факультете в Лундском университете.

"Наша реконструкция — самая современная и правильная с научной точки зрения интерпретация того, как выглядели эти животные. Восстановление облика животного будет полезно для студентов и исследователей, которые хотят больше узнать о культовом рыбоящере", — заключили ученые.

Напомним, что в январе этого года палеонтологи нашли полный скелет древнего ихтиозавра. Возраст этого морского чудища составляет 180 млн лет, а длина 10 м.