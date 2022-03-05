У найдрібніших деталях. Вчені створили найсучаснішу реконструкцію іхтіозавра (фото)

Нова реконструкція — найсучасніша і найправильніша з наукового погляду інтерпретація того, як виглядали ці стародавні тварини.

Дельфіноподібні іхтіозаври, також відомі як рибоящери, являють собою вимерлих морських рептилій, які мешкали в мезозойських океанах близько 160 мільйонів років тому, пише Tech Explorist.

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Ці дельфіноподібні рептилії, раціон яких складали черепахи та восьминоги, жили з раннього тріасу до верхньої крейди. Матс Е. Ерікссон професор Лундського університету зазначив, що історія дослідження цих істот налічує 300 років. Варто зазначити, що термін іхтіозавр був узвичаєний у 1814 році, тобто майже за 30 років до терміну "динозавр".

[ + – ] Дельфіноподібні іхтіозаври, також відомі як рибоящери, являють собою вимерлих морських рептилій, які мешкали в мезозойських океанах близько 160 мільйонів років тому.

У більшості випадків скам'янілості складаються із зубів та кісток, але недавно палеонтологам вдалося виявити зразок з м'якими тканинами, що добре збереглися, включаючи м'язи, шкіру, жир і пігмент, що дозволяє дослідникам по-новому поглянути на біологію та екологію цих стародавніх тварин, а також створити точнішу реконструкцію.

На основі наявних даних, вчені звернулися за допомогою до датської скульптурної компанії 10tons, яка спеціалізується на біологічних, ботанічних та палеонтологічних реконструкціях, щоб створити реконструкцію іхтіозавра у натуральну величину.

"Нашою відправною точкою була рибоящірка, знайдена у Хольцмадені, Німеччина", — розповів учений Йохан Ліндгрен із Лундського університету.

[ + – ] Стародавні рептилії очима художника

Для цієї роботи команда використовувала кілька методів, таких як ліплення з глини та 3D-друк. Сьогодні скульптура виставлена на загальний огляд в геологічному факультеті в Лундському університеті.

"Наша реконструкція — найсучасніша і правильна з наукового погляду інтерпретація того, як виглядали ці тварини. Відновлення вигляду тварини буде корисним для студентів та дослідників, які хочуть більше дізнатися про культового рибоящера", — зазначили вчені.

Нагадаємо, що в січні цього року палеонтологи знайшли повний скелет стародавнього іхтіозавра. Вік цього морського чудовиська становить 180 млн років, а довжина 10 м.