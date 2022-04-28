Важили 80 тонн. В Альпах знайдено скам'янілість найбільшої морської рептилії на Землі

Палеонтологи виявили скам'янілості стародавніх морських рептилій, які жили Землі мільйони років тому та мали величезні розміри.

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Скам'янілості, які вчені виявили на висоті 2800 метрів в Альпах, належать трьом новим видам іхтіозаврів, які, можливо, були одними з найбільших живих тварин на планеті, повідомляє Phys.

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Серед скам'янілостей, які виявили палеонтологи в швейцарських Альпах, є найбільший із будь-коли знайдених зубів іхтіозавра та найбільший тулубний хребець іхтіозавра. Гірські породи, у яких знайшли рештки стародавніх морських рептилій, 200 млн років тому були на морському дні, але в результаті тектонічних переміщень вони виявилися дуже високо в горах.

Автор дослідження Мартін Сандлер із Боннського університету вважає, що тут приховано більше решток гігантських морських істот. За словами вчених, ці величезні іхтіозаври були вагою приблизно в 80 тонн і населяли океан, який оточував стародавній континент Пангея, у пізньому тріасовому періоді приблизно 205 млн років тому.

[ + – ] Серед скам'янілостей, які виявили палеонтологи, є найбільший тулубний хребець іхтіозавра Фото: phys.org

Іхтіозаври вперше з'явилися приблизно 250 млн років тому. Вони досягли свого розквіту в середньому тріасовому періоді, були дуже різноманітні в юрському періоді, і деякі види дожили навіть до крейдового періоду, який закінчився 66 млн років тому. Але більшість відомих видів іхтіозаврів були меншими, ніж знайдені рептилії.

[ + – ] Іхтіозаври тріасового періоду. Реконструкція Фото: wikipedia

Іхтіозаври формою нагадували сучасних китів і косаток. Найбільші представники цих рептилій могли досягати 21 метра завдовжки, але переважно були від 4 до 8 метрів завдовжки. За словами Сандлера, досі палеонтологи мають дуже мало інформації про цих морських рептилій. Але завдяки новим знахідкам скам'янілостей ця прогалина в знаннях може бути ліквідована.

[ + – ] Серед скам'янілостей, які виявили палеонтологи у швейцарських Альпах, є найбільший із коли-небудь знайдених зубів іхтіозавра Фото: phys.org

За словами вчених, виявлені скам'янілості іхтіозаврів, які є останніми представниками великих їхтіозаврів. Адже після тріасового періоду, який закінчився 201 млн років тому, у юрському періоді вже не було таких гігантів.

[ + – ] Іхтіозавр юрського періоду. Реконструкція Фото: wikipedia

Вважається, що тільки в дрібніших іхтіозаврів були зуби, а великі морські рептилії всмоктували їжу разом із водою. Проте такі знахідки зубів, як ця, говорять про те, що гігантські іхтіозаври все ж таки мали зуби і, можливо, навіть харчувалися дрібнішими родичами.

Учені вважають, що виявлені іхтіозаври могли належати до роду іхтіозаврів під назвою шастозаври, які мали довжину тіла приблизно 21 м. Принаймні палеонтологи припустили на основі аналізу скам'янілостей, що виявлені іхтіозаври були такого ж чи трохи меншого розміру.

Нагадуємо, що вчені створили найсучаснішу реконструкцію зовнішнього вигляду іхтіозавра.