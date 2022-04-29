Уколы от лишнего веса. Новый препарат от ожирения снижает массу тела на 20%

Высокоэффективный препарат может быть одобрен в ближайшие пару месяцев.

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Клинические испытания подтверждают высокую эффективность нового препарата от ожирения. Препарат тирзепатид снизил вес участников исследований на 22,5% от общей массы тела. Об этом сообщает New Atlas.

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Еще в прошлом году в США был одобрен препарат под названием Wegovy (или семаглутид) для контроля веса людей с ожирением или избыточным весом. Wegovy стал первым препаратом нового класса от ожирения, который был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Такие препараты имитируют действие природного гормона под названием глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1). Этот гормон вырабатывается клетками кишечника и участвует в метаболизме, от регулирования сахара в крови до помощи в подавлении аппетита.

Терапия с применением ГПП-1 была создана для лечения диабета 1-го типа и препарат Wegovy был одобрен именно для этого в 2017 году. Но последующие исследования показали, что препарат также может использоваться для борьбы с избыточным весом у людей без диабета.

Новый препарат тирзепатид идет по следам Wegovy, но работает иначе. Тирзепатид представляет собой молекулу, которая имитирует немного другой гормон, называемый желудочным ингибирующим полипептидом (GIP). Исследования показали, что эта молекула оказывает двойное воздействие на рецепторы, что помогает более эффективно снизить аппетит и увеличить расход энергии в организме.

Тирзепатид был одобрен в 2021 году для лечения диабета. Ожидается, что препарат получит новое одобрение для лечения ожирения в течение следующих нескольких месяцев.

В рамках испытаний фазы III принимали участие 2539 человек из девяти стран. Их средняя масса тела составляла 105 кг. Участники были распределены на четыре группы: тирзепатид 5 мг, 10 мг или 15 мг или плацебо. Лечение заключалось в одной подкожной инъекции препарата еженедельно на протяжении 72-недельной программы.

Участники, получавшие самую маленькую дозу потеряли в среднем 16% своего веса, а самую высокую – 22,5%. Группа с плацебо в среднем потеряла 2,4% массы тела.

Важно отметить, что лечение препаратом подкреплялось диетой для контроля калорий и программой упражнений. Поэтому ученые предупреждают, что это не чудо-лекарство, которое помогает сбросить вес без каких-либо усилий. Но группа плацебо, которая также была на диете и выполняла упражнения, доказала, что лекарство помогает сбросить вес более эффективно.

Также данные исследования показали, что тирзепатид более эффективен, чем Wegovy.