Уколи від зайвої ваги. Новий препарат від ожиріння знижує масу тіла на 20%

Високоефективний препарат може бути схвалений протягом найближчих кількох місяців.

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Клінічні випробування підтверджують високу ефективність нового препарату від ожиріння. Препарат тирзепатид знизив вагу учасників досліджень на 22,5% загальної маси тіла. Про це повідомляє New Atlas.

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Ще минулого року в США було схвалено препарат під назвою Wegovy (або семаглутид) для контролю ваги людей із ожирінням або надмірною вагою. Wegovy став першим препаратом нового класу від ожиріння, який був схвалений Управлінням санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Такі препарати імітують дію природного гормону під назвою глюкагоноподібний пептид-1 (ГПП-1). Цей гормон виробляється клітинами кишечника та бере участь у метаболізмі, від регулювання цукру на крові до допомоги в придушенні апетиту.

Терапія із застосуванням ГПП-1 була створена для лікування діабету 1-го типу, і препарат Wegovy був схвалений саме для цього у 2017 році. Але подальші дослідження показали, що препарат може використовуватися для боротьби з надмірною вагою в людей без діабету.

Новий препарат тирзепатид іде слідами Wegovy, але працює інакше. Тирзепатид є молекулою, яка імітує трохи інший гормон, званий шлунковим інгібуючим поліпептидом (GIP). Дослідження показали, що ця молекула має подвійний уплив на рецептори, що допомагає ефективніше знизити апетит і збільшити витрати енергії в організмі.

Тірзепатид був схвалений у 2021 році для лікування діабету. Очікується, що препарат отримає нове схвалення для лікування ожиріння протягом наступних кількох місяців.

У межах випробувань фази ІІІ брали участь 2539 осіб із дев'яти країн. Їхня середня маса тіла становила 105 кг. Учасники були розподілені на чотири групи: тирзепатид 5 мг, 10 мг або 15 мг або плацебо. Лікування полягало в одній підшкірній ін'єкції препарату щотижня протягом 72-тижневої програми.

Учасники, які отримували найменшу дозу, втратили в середньому 16% своєї ваги, а найвищу – 22,5%. Група з плацебо в середньому втратила 2,4% маси тіла.

Важливо відзначити, що лікування препаратом підкріплювалося дієтою контролю калорій і програмою вправ. Тому вчені попереджають, що це не диво-ліки, які допомагають скинути вагу без будь-яких зусиль. Але група плацебо, яка також була на дієті та виконувала вправи, довела, що ліки допомагають скинути вагу ефективніше.

Також дані дослідження показали, що тірзепатид ефективніший, ніж Wegovy.