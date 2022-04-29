К 2025 году на орбите Земли построят отель с искусственной гравитацией: каким он будет

Орбитальная станция под названием Pioneer сможет принимать 28 космических туристов, которые будут жить там в течение двух недель.

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Американская компания Orbital Assembly заявила о том, что планирует к 2025 году построить на орбите космическую станцию, которая будет одновременно отелем для туристов, а также местом для проведения научных исследований. Но это только начало. Компания хочет построить позже еще одну коммерческую станцию, сообщает Gizmodo.

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Согласно проекту, на новой орбитальной станции смогут одновременно находится 28 космических туристов, которые будут жить в 5 модулях. Те в свою очередь будут размещены вокруг кольца, которое своим вращением будет создавать искусственную гравитацию.

Станция Pioneer будет первой из двух запланированных к строительству коммерческих станций на орбите. Вторая станция должна быть построена позже и сможет вмещать уже 400 космических туристов.

"Наша станция — это безопасная и надежная модульная конструкция, которая начнет приносить доход раньше, чем станции наших конкурентов, с которыми заключило контракт NASA", — говорит Ронда Стивенсон исполнительный директор Orbital Assembly.

[ + – ] Согласно проекту, на новой орбитальной станции смогут одновременно находится 28 космических туристов, которые будут жить в 5 модулях. Те в свою очередь будут размещены вокруг кольца, которое своим вращением будет создавать искусственную гравитацию Фото: Gizmodo

Еще в декабре 2021 года NASA заключило три контракта с компаниями Blue Origin, Nanoracks и Northrop Grumman на постройку низкоорбитальных космических станций, которые будут использоваться как для туризма, так и для научной деятельности. Согласно планам NASA, эти станции должны быть построены к 2030 году. Эти новые орбитальные станции должны будут заменить МКС, которая будет выведена из эксплуатации в 2030 году и затоплена в водах Тихого океана.

В то же время еще одна американская компания, Axiom Space, также планирует построить собственную космическую станцию, которая сможет принимать туристов и также будет служить науке. Первый сегмент станции в компании планируют отправить на орбиту уже в 2024 году.

[ + – ] Так будет выглядеть первый модуль космической станции от компании Axiom Space Фото: Axiom Space

Что же касается станции Pioneer от компании Orbital Assembly, то на ней будет поддерживаться искусственная гравитация, которую будет создавать вращающееся кольцо, на котором будут размещены жилые модули, диаметром 61 метр. Правда, эта гравитация будет ниже, чем на Земле и тем не менее, согласно заявлению компании, обитатели космического отеля будут чувствовать себя комфортно.

Также компания Orbital Assembly объявила о том, что после постройки станции Pioneer, она построит позже новую, гораздо большую станцию под названием Voyager.

Что касается Международной космической станции, то 27 апреля туда отправились новые астронавты. Но, в то же время NASA уже готовится к следующему запуску экипажа на МКС на космическом корабле компании SpaceX. На этом корабле может впервые полететь российский космонавт. Но в NASA пока не знают состоится ли этот полет с россиянином на борту. Это связан ос напряженными отношениями США и России из-за вторжения последней в Украину.