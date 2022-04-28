Пешком до МКС. NASA пока не знает, возьмет ли российского астронавта на борт корабля SpaceX

Это будет первый полет российского космонавта на американском космическом корабле Crew Dragon. Если все пойдет по плану.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

NASA все еще не приняло окончательного решения по поводу отправки на МКС осенью 2022 года российского космонавта на борту космического корабля Crew Dragon в рамках полета SpaceX Crew-5, сообщает Futurism.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

В NASA провели пресс-конференцию, посвященную полету SpaceX Crew-4 американских астронавтов и астронавта Европейского космического агентства на МКС. Напоминаем, что астронавты Челл Линдгрен (NASA), Роберт Хайнс (NASA), Саманта Кристофоретти (ЕКА) и Джессика Уоткинс (NASA) отправились на МКС 27 апреля и уже 28 апреля успешно прибыли на орбитальную станцию. Они полетели на МКС на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX.

[ + – ] Экипаж миссии Crew-4. Слева направо: Джессика Уоткинс, Боб Хайнс, Челл Линдгрен и Саманта Кристофоретти Фото: NASA

SpaceX Crew-5

Следующий полет Crew Dragon с экипажем для МКС запланирован на осень 2022 года и будет называться SpaceX Crew-5. И кроме американских астронавтов и одного японца, на борту корабля может полететь на орбитальную станцию и российский космонавт Анна Кикина.

Во время пресс-конференции редактор издания SpaceNews Джефф Фауст спросил у руководителя программы МКС в NASA Джоэла Монтальбано, действительно ли российский космонавт полетит на американском корабле. Также Фауст уточнил, приняло ли NASA уже окончательное решение по этому поводу учитывая напряженные отношения США и России из-за ее вторжения в Украину.

По словам Фауста, Монтальбано ответил, что NASA, скорее всего, примет решение по этому поводу до конца июня этого года. Если решение будет положительным, то это будет первый полет российского космонавта на американском космическом корабле Crew Dragon.

История полетов NASA и Роскосмоса на орбиту

Стоит напомнить, что Роскосмос и NASA сотрудничают вместе в рамках отправки астронавтов на МКС уже почти 30 лет. Впервые российский космонавт отправился на орбитальную станцию, тогда еще "Мир", на американском космическом корабле еще в 1994 году. А последний раз россиянин полетел в космос на американском космическом шаттле уже на МКС в 2002 году, то есть 20 лет назад.

После того, как NASA закрыло свою программу Space Shuttle в 2011 году, американцам пришлось использовать российские космические корабли "Союз" для того, чтобы отправлять своих астронавтов на МКС.

Контракт NASA с компанией SpaceX

Чтобы ослабить зависимость от России, NASA заключило контракт с компанией SpaceX, которая обязалась отправлять американских астронавтов и других космических агентств на орбиту на своих кораблях Crew Dragon. На данный момент таких запусков было уже четыре, включая полет SpaceX Crew-4.

[ + – ] Чтобы ослабить зависимость от России, NASA заключило контракт с компанией SpaceX, которая обязалась отправлять американский астронавтов на МКС на кораблях Crew Dragon Фото: SpaceX

Что сказал руководитель Роскосмоса?

В октябре прошлого года, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин признал, что у SpaceX уже достаточно опыта, чтобы российские космонавты могли летать на кораблях компании. Также Рогозин тогда заявил, что можно обсуждать вариант с отправкой российских космонавтов на МКС на борту американских космических кораблей, а американцев — на борту российских.

[ + – ] В октябре прошлого года, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин признал, что у SpaceX уже достаточно опыта, чтобы российские космонавты могли летать на кораблях компании Фото: РБК

Но с тех пор многое изменилось. Западные страны, особенно США, наложили санкции на предприятия аэрокосмической отрасли России из-за ее вторжения в Украину. Из-за этого Рогозин даже пригрозил прекратить сотрудничество России с США на МКС. Но этого не произошло и экипажи из разных стран продолжают свою работу на станции.

До сих пор неизвестно, пострадало ли соглашение NASA и Роскосмоса по поводу обмена астронавтами и доставки их на разных космических кораблях, пишет Futurism. По словам Фауста, Монтальбано смотрит в будущее с оптимизмом и надеется, что Россия согласится на обмен астронавтами, и что российский космонавт полетит на американском корабле на МКС.

Напоминаем, что Дмитрий Рогозин уже обращался к NASA с требованием снять санкции с России. Но американцы дали ответ, который очень не понравился Рогозину.

Фокус писал о том, что Рогозин уже грозил американцам выходом России из программы сотрудничества на МКС. Главным его аргументом было то ,что без РФ станция упадет на Землю.