Пішки до МКС. NASA поки що не знає, чи візьме російського астронавта на борт корабля SpaceX

Це буде перший політ російського космонавта на американському космічному кораблі Crew Dragon. Якщо все піде за планом.

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NASA все ще не ухвалило остаточного рішення щодо відправлення на МКС восени 2022 року російського космонавта на борту космічного корабля Crew Dragon у межах польоту SpaceX Crew-5, повідомляє Futurism.

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У NASA провели пресконференцію, присвячену польоту SpaceX Crew-4 американських астронавтів та астронавта Європейського космічного агентства на МКС. Нагадуємо, що астронавти Челл Ліндгрен (NASA), Роберт Гайнс (NASA), Саманта Крістофоретті (ЄКА) та Джесіка Воткінс (NASA) вирушили на МКС 27 квітня і вже 28 квітня успішно прибули на орбітальну станцію. Вони полетіли на МКС на космічному кораблі Crew Dragon компанії SpaceX.

[ + – ] Екіпаж місії Crew-4. Зліва направо: Джессіка Воткінс, Боб Гайнс, Челл Ліндгрен і Саманта Крістофоретті Фото: ISS

SpaceX Crew-5

Наступний політ Crew Dragon з екіпажем для МКС заплановано на осінь 2022 року та називатиметься SpaceX Crew-5. Й окрім американських астронавтів та одного японця, на борту корабля може полетіти на орбітальну станцію і російська космонавтка Анна Кікіна.

Під час пресконференції редактор видання SpaceNews Джефф Фауст запитав у керівника програми МКС у NASA Джоела Монтальбано, чи російський космонавт дійсно полетить на американському кораблі. Також Фауст уточнив, чи NASA вже ухвалило остаточне рішення з цього приводу, враховуючи напружені відносини США та Росії через її вторгнення в Україну.

За словами Фауста, Монтальбано відповів, що NASA, швидше за все, ухвалить рішення щодо цього до кінця червня цього року. Якщо рішення буде позитивним, це буде перший політ російського космонавта на американському космічному кораблі Crew Dragon.

Історія польотів NASA та Роскосмосу на орбіту

Роскосмос і NASA співпрацюють разом у межах відправлення астронавтів на МКС вже майже 30 років. Уперше російський космонавт вирушив на орбітальну станцію, тоді ще "Мир", на американському космічному кораблі ще в 1994 році. А востаннє росіянин полетів у космос на американському космічному шатлі вже на МКС у 2002 році, тобто 20 років тому.

Після того, як NASA закрило свою програму Space Shuttle у 2011 році, американцям довелося використати російські космічні кораблі "Союз" для того, щоб відправляти своїх астронавтів на МКС.

Контракт NASA з компанією SpaceX

Щоб послабити залежність від Росії, NASA уклало контракт із компанією SpaceX, яка зобов'язалася відправляти американських астронавтів та інших космічних агенцій на орбіту на своїх кораблях Crew Dragon. Наразі таких запусків було вже чотири, враховуючи політ SpaceX Crew-4.

[ + – ] Щоб послабити залежність від Росії, NASA уклало контракт із компанією SpaceX, яка зобов'язалася відправляти американських астронавтів на МКС на кораблях Crew Dragon Фото: SpaceX

Що сказав керівник Роскосмосу?

У жовтні минулого року глава Роскосмосу Дмитро Рогозін визнав, що в SpaceX уже достатньо досвіду, щоб російські космонавти могли літати на кораблях компанії. Також Рогозін тоді заявив, що можна обговорювати варіант із відправленням російських космонавтів на МКС на борту американських космічних кораблів, а американців — на борту російських.

[ + – ] У жовтні минулого року глава Роскосмосу Дмитро Рогозін визнав, що в SpaceX уже достатньо досвіду, щоб російські космонавти могли літати на кораблях компанії Фото: РБК

Але з того часу багато що змінилося. Західні країни, особливо США, наклали санкції на підприємства аерокосмічної галузі Росії через її вторгнення в Україну. Через це Рогозін навіть погрожував припинити співпрацю Росії зі США на МКС. Але цього не сталося, й екіпажі з різних країн продовжують свою роботу на станції.

Досі невідомо, чи постраждала угода NASA та Роскосмосу щодо обміну астронавтами та доставки їх на різних космічних кораблях, пише Futurism. За словами Фауста, Монтальбано дивиться у майбутнє з оптимізмом і сподівається, що Росія погодиться на обмін астронавтами і що російський космонавт полетить на американському кораблі на МКС.

Нагадаємо, що Дмитро Рогозін вже звертався до NASA з вимогою зняти санкції з Росії. Але американці дали відповідь, яка дуже не сподобалася Рогозіну.

Фокус писав про те, що Рогозін уже погрожував американцям виходом Росії із програми співпраці на МКС. Головним його аргументом було те, що без РФ станція впаде на Землю.