До 2025 року на орбіті Землі збудують готель зі штучною гравітацією: яким він буде

Орбітальна станція під назвою Pioneer зможе приймати 28 космічних туристів, які житимуть там протягом двох тижнів.

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Американська компанія Orbital Assembly заявила, що планує до 2025 року побудувати на орбіті космічну станцію, яка буде одночасно готелем для туристів, а також місцем для проведення наукових досліджень. Але це лише початок. Компанія хоче збудувати пізніше ще одну комерційну станцію, повідомляє Gizmodo.

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Згідно з проєктом, на новій орбітальній станції зможуть одночасно перебувати 28 космічних туристів, які житимуть у 5 модулях. Ті розмістять навколо кільця, яке своїм обертанням створюватиме штучну гравітацію.

Станція Pioneer буде першою із двох запланованих до будівництва комерційних станцій на орбіті. Другу станцію мають побудувати пізніше та вона зможе вміщувати вже 400 космічних туристів.

"Наша станція — це безпечна та надійна модульна конструкція, яка почне приносити дохід раніше, ніж станції наших конкурентів, з якими уклало контракт NASA", — говорить Ронда Стівенсон виконавчий директор Orbital Assembly.

[ + – ] Згідно з проєктом, на новій орбітальній станції зможуть одночасно перебувати 28 космічних туристів, які житимуть у 5 модулях. Ті розмістять навколо кільця, яке своїм обертанням створюватиме штучну гравітацію Фото: Gizmodo

Ще в грудні 2021 року NASA уклало три контракти з компаніями Blue Origin, Nanoracks і Northrop Grumman на будівництво низькоорбітальних космічних станцій, які використовуватимуть як для туризму, так і для наукової діяльності. Згідно з планами NASA, ці станції мають збудувати до 2030 року. Ці нові орбітальні станції повинні замінити МКС, яку виведуть з експлуатації у 2030 році й затоплять у водах Тихого океану.

Водночас ще одна американська компанія, Axiom Space, також планує побудувати власну космічну станцію, яка зможе приймати туристів і служитиме науці. Перший сегмент станції в компанії планують відправити на орбіту вже у 2024 році.

[ + – ] Так виглядатиме перший модуль космічної станції від компанії Axiom Space Фото: Axiom Space

Що ж до станції Pioneer від компанії Orbital Assembly, то на ній підтримуватимуть штучну гравітацію, яку створюватиме кільце, що обертається, на якому розмістять житлові модулі, діаметром 61 метр. Щоправда, ця гравітація буде нижчою, ніж на Землі, проте, за заявою компанії, мешканці космічного готелю почуватимуться комфортно.

Також компанія Orbital Assembly оголосила про те, що після будівництва станції Pioneer, вона побудує пізніше нову, набагато більшу станцію під назвою Voyager.

Щодо Міжнародної космічної станції, то 27 квітня туди вирушили нові астронавти. Але водночас NASA вже готується до наступного запуску екіпажу на МКС на космічному кораблі компанії SpaceX. У цьому кораблі може вперше полетіти російський космонавт. Але в NASA поки не знають, чи відбудеться цей політ із росіянином на борту. Це пов'язано з напруженими відносинами США та Росії через вторгнення останньої в Україну.