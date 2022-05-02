На Синайском полуострове нашли остатки древнего храма Зевсу и легендарной горе (фото)

Найденный учеными храм почитает Зевса Касиоса — божество, которое объединяет греческого бога Зевса и гору Касиос.

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В ходе недавних раскопок на Синайском полуострове египтологи раскопали руины храма древнегреческого бога Зевса, пишет Smithsonian Magzine.

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Руины храма были найдены на археологическом объекте Телль-эль-Фарма на северо-западе Синайского полуострова. Телль-эль-Фарма, также известный под своим древним названием Пелузий, восходит к позднему периоду правления фараонов, а также использовался в греко-римские и византийские времена. Более того, ученые нашли фрагменты храма, относящиеся к христианскому и раннему исламскому периодам.

Храм почитает Зевса Касиоса — божество, которое объединяет греческого бога Зевса и гору Касиос. Расположенная на границе Сирии и Турции, гора ассоциируется с легендарной битвой, которая произошла между Зевсом и чудовищем Тифоном, чтобы решить, кто будет править космосом (Зевс победил с помощью своей верной молнии).

[ + – ] Храм почитает Зевса Касиоса — божество, которое объединяет греческого бога Зевса и гору Касиос

Касиос стал важным местом поклонения во многих древних традициях. Слияние бога и горы является примером наследия религиозного мультикультурализма в древности.

Мостафа Вазири — глава Службы древностей Египта отметил, что команда идентифицировала храм Зевса Касиоса с помощью останков пары колонн из розового гранита высотой 2 м, которые когда-то служили воротами в храм. По его мнению, колонны рухнули из-за землетрясения.

Археологи также обнаружили на этом месте коллекцию гранитных блоков, вероятно, часть лестницы, по которой верующие могли попасть в храм.

Раскопки на этом месте проводились и раньше: в начале 20-го века Жан Кледат, французский египтолог, занимавшийся поиском христианских памятников в Египте, обнаружил на этом месте греческую резьбу, в которой упоминался Зевс Касиос. Однако Кледат никогда не проводил раскопок всего места, и теперь современные археологи взяли на себя инициативу.

[ + – ] Археологи также обнаружили на этом месте коллекцию гранитных блоков, вероятно, часть лестницы, по которой верующие могли попасть в храм

Они заново открыли камень, который нашел Кледат, и обнаружили похожий камень с греческой резьбой, а также свидетельства того, что розовый гранит храма повторно использовался в других сооружениях.

"В настоящее время я изучаю обнаруженные блоки и собираюсь провести фотограмметрическую съемку, чтобы понять основной архитектурный замысел", — отметил Хишам Хуссейн, генеральный директор раскопок.

Надписи, найденные во время раскопок, показывают, что храм был отремонтирован римским императором Адрианом (117-138 гг. н.э.). Известный своей увлеченностью греческой цивилизацией, римский император отремонтировал другие сооружения по всей империи, включая Пантеон.

Напомним, что ранее в Турции обнаружили статуи Афродиты и Диониса. Находки, найденные в древнем городе Айзаной, позволяют предположить, что в этом районе могла быть скульптурная мастерская.