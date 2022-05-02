На Синайському півострові знайшли залишки стародавнього храму Зевсу та легендарній горі (фото)

Знайдений вченими храм шанує Зевса-Касіоса — божество, яке об'єднує грецького бога Зевса та гору Касіос.

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Під час недавніх розкопок на Синайському півострові єгиптологи розкопали руїни храму давньогрецького бога Зевса, пише Smithsonian Magzine.

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Руїни храму знайшли на археологічному об'єкті Телль-ель-Фарма на північному заході Синайського півострова. Телль-ель-Фарма, також відомий під своєю стародавньою назвою Пелузій, походить від пізнього періоду правління фараонів, а також його використовували в греко-римські та візантійські часи. Щобільше, вчені знайшли фрагменти храму, що належать до християнського та раннього ісламського періодів.

Храм шанує Зевса-Касіоса — божество, яке поєднує грецького бога Зевса і гору Касіос. Розташована на кордоні Сирії та Туреччини, гора асоціюється з легендарною битвою, яка сталася між Зевсом та чудовиськом Тифоном, щоб вирішити, хто правитиме космосом (Зевс переміг за допомогою своєї вірної блискавки).

[ + – ] Храм шанує Зевса-Касіоса — божество, яке об'єднує грецького бога Зевса і гору Касіос

Касіос став важливим місцем поклоніння в багатьох давніх традиціях. Злиття бога та гори є прикладом спадщини релігійного мультикультуралізму в давнину.

Мостафа Вазірі — голова Служби старожитностей Єгипту — зазначив, що команда ідентифікувала храм Зевса-Касіоса за допомогою останків пари колон з рожевого граніту заввишки 2 м, які колись служили брамою до храму. На його думку, колони впали через землетрус.

Археологи також виявили на цьому місці колекцію гранітних блоків, ймовірно, частину сходів, по яких віряни могли потрапити до храму.

Розкопки на цьому місці проводили й раніше: на початку 20-го століття Жан Кледат, французький єгиптолог, який займався пошуком християнських пам'яток в Єгипті, виявив на цьому місці грецьке різьблення, в якому згадувався Зевс-Касіос. Однак Кледат ніколи не проводив розкопок усього місця, і тепер сучасні археологи взяли на себе ініціативу.

[ + – ] Археологи також виявили на цьому місці колекцію гранітних блоків, ймовірно, частину сходів, по яких віряни могли потрапити до храму

Вони знову відкрили камінь, який знайшов Кледат, і виявили схожий камінь з грецьким різьбленням, а також докази того, що рожевий граніт храму повторно використовували в інших спорудах.

"Нині я вивчаю виявлені блоки й збираюся провести фотограмметричну зйомку, щоб зрозуміти основний архітектурний задум", — зазначив Хішам Хуссейн, генеральний директор розкопок.

Написи, знайдені під час розкопок, показують, що храм відремонтував римський імператор Адріан (117-138 рр. н.е.). Відомий своїм захопленням грецькою цивілізацією, римський імператор відремонтував інші споруди по всій імперії, включаючи Пантеон.

Нагадаємо, що раніше в Туреччині виявили статуї Афродіти та Діоніса. Знахідки, знайдені у древньому місті Айзаной, дозволяють припустити, що в районі могла бути скульптурна майстерня.