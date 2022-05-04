Вопреки стереотипам. Во Франции нашли тело женщины, захороненное с 13 мужчинами

Тело было украшенное предметами, ассоциирующимися с охотой, мужественностью и властью.

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В ходе своего недавнего исследования археологи обнаружили среди курганов каменного века, посвященных мужчинам из высших слоев общества, тело женщины. Оно было украшенное предметами, ассоциирующимися с охотой, мужественностью и властью, пишет IFLS.

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По мнению экспертов, причина такого необычного расположения скелетов может пролить некоторый свет на то, как эта неолитическая европейская культура рассматривала определенные аспекты пола и власти.

Курганы, найденные во Флери-сюр-Орн в Нормандии, Франция, датируются примерно 4600-4300 годами до н.э. и считаются одними из старейших погребальных сооружений в Западной Европе.

Они принадлежали людям культуры Серни и представляют собой необычную конструкцию, состоящую из возвышенных курганов, которые простираются на 300 м в длину.

Кто бы ни был здесь похоронен, он явно имел важное общественное значение, поэтому исследователи использовали целый ряд археологических методов, чтобы выяснить личности и родственные связи. Команда обнаружила на кладбище тела 19 человек, 14 из которых были в достаточно хорошем состоянии, чтобы можно было провести анализ ДНК.

Как оказалось, 13 тел принадлежали мужчинам, и, неожиданно, одно было женским. Еще более странно то, что единственная женщина была похоронена с наконечниками стрел — символом, обычно ассоциирующимся с сильными мужчинами в культуре Серни.

Исследователи считают, что это ставит под сомнение гендерную предвзятость в погребальных обрядах этого "мужского" захоронения.

"Во Флери-сюр-Орн присутствие только одной женщины, наделенной мужским символом, подчеркивает важность мужской идентичности в региональном выражении культуры Серни. Присутствие артефакта мужского пола выходит за рамки биологической сексуальной идентичности", — отметили авторы исследования.

Генетический материал тел позволил получить некоторое представление о том, как функционировала власть в культуре Серни. Две пары людей были идентифицированы как отец и сын. Это указывает на то, что данная культура работала по "патрилинейной" системе, при которой власть передавалась по мужской линии.

Однако, как ни странно, исследователи не нашли никаких других биологических связей между множеством различных тел, найденных на кладбище, что указывает на то, что эта группа произошла от различных независимых родственных линий.

Присутствие одинокой женщины действительно вносит путаницу в общую картину захоронения. Тем не менее, существует множество других примеров того, как женщины играли важные роли, часто ассоциирующиеся с мужественностью. Как показывают эти примеры, идеи и представления о гендере не являются чем-то неизменным и могут сильно различаться в разных культурах.

Напомним, что ранее ученые нашли другую не менее интересную находку, а именно — необычный обезглавленный скелет. Находка была сделана в Великобритании. Голова погребенного человека находится у его ног и это уже не первая подобная находка в Великобритании.