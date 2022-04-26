Голову отрезали и положили в ноги: в Британии найден необычный обезглавленный скелет (фото)

Голова погребенного человека находится у его ног и это уже не первая подобная находка в Великобритании, которая вызывает дискуссии у экспертов.

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Археологи обнаружили в Уэльсе две могилы периода Римской империи. В одной из них похоронен древнеримский солдат со своим мечом, а в другой неизвестный человек, голова которого была отсечена и ее положили у ног трупа. До сих пор ученые не знают точно, с чем было связано такое захоронение тела, сообщает Business Insider.

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Археологи из компании Rubicon Heritage, Великобритания, обнаружили очень много исторических артефактов и сотни могил на одном участке.

Две могилы были расположены на холме и в них ученые нашли останки древнеримского солдата, а также обезглавленный скелет с черепом, который положили у ног трупа. Археологи считают, что это захоронение относится к периоду упадка Римской империи и времени, когда римские солдаты покинули Британию — начало 5 века нашей эры.

[ + – ] Археологи из компании Rubicon Heritage, Великобритания, обнаружили очень много исторических артефактов и сотни могил на одном участке Фото: Business Insider

Еще 3 года назад археологи обнаружили в Англии древние захоронения, в которых нашли 17 скелетов, и у них также была удалена голова и ее положили у ног трупа. Ученые считают, что голову удаляли после смерти.

"До сих пор точно не известно, почему людей хоронили именно так. Одна из теорий предполагает, что скелеты, принадлежащие древним кельтам, которые населяли Британию, размещали таким образом не просто так. Кельты, которые жили здесь еще до прихода римлян, возможно считали, что голова является вместилищем души. Поэтому ее отсекали после смерти и складывали рядом с трупом у его ног", — говорит Марк Коллард, директор Rubicon Heritage.

Фото: Business Insider

По словам Колларда, до сих пор не ясно почему найденного римского солдата и древнего жителя Британии похоронили рядом на холме.

"Для этого должна быть какая-то причина", — говорит Коллард.

Но не только две найденные могилы озадачили ученых. Рядом с холмом археологи обнаружили захоронения, которые относятся к разным историческим периодам. Ученые раскопали также большое средневековое кладбище, в котором нашли 450 скелетов. Здесь людей хоронили, начиная с 6 по 13 век.

[ + – ] Археологи обнаружили в Уэльсе две могилы периода Римской империи. В одной из них похоронен древнеримский солдат со своим мечом, а в другой неизвестный человек, голова которого была отсечена и ее положили у ног трупа Фото: Business Insider

"Это еще одна загадка. Почему людей хоронили не рядом с церковью, как это было принято? И еще: почему люди возвращались сюда на протяжении нескольких столетий, чтобы хоронить именно здесь своих близких?", — говорит Коллард.

Ученые начали подробное исследование найденных человеческих останков, а также разных исторических артефактов. Они хотят узнать, как были связаны между собой захороненные здесь люди, что они ели при жизни, а также от чего умерли. Исследователи планируют закончить свою работу до конца 2022 года.

[ + – ] Ученые начали подробное исследование найденных человеческих останков, а также разных исторических артефактов Фото: Business Insider

Напоминаем, что в Турции археологи обнаружили самый большой подземный город в мире.

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