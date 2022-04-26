Голову відрізали та поклали в ноги: у Британії знайдено незвичайний знеголовлений скелет (фото)

Голова похованої людини знаходиться біля її ніг і це вже не перша подібна знахідка у Великій Британії, яка викликає дискусії в експертів.

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Археологи знайшли в Уельсі дві могили періоду Римської імперії. В одній із них похований давньоримський солдат зі своїм мечем, а в іншій невідома людина, голова якої була відтята і її поклали біля ніг трупа. До цього часу вчені не знають точно, із чим було пов'язане таке поховання тіла, повідомляє Business Insider.

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Археологи з компанії Rubicon Heritage, Великобританія, знайшли дуже багато історичних артефактів і сотні могил на одній ділянці.

Дві могили були розташовані на пагорбі й у них вчені знайшли останки давньоримського солдата, а також знеголовлений скелет із черепом, який поклали біля ніг трупа. Археологи вважають, що це поховання належить до періоду занепаду Римської імперії та часу, коли римські солдати покинули Британію — початок 5 століття нашої ери.

[ + – ] Археологи з компанії Rubicon Heritage, Великобританія, знайшли дуже багато історичних артефактів і сотні могил на одній ділянці Фото: Business Insider

Ще 3 роки тому археологи знайшли в Англії стародавні поховання, в яких знайшли 17 скелетів, і в них також було видалено голову і її поклали біля ніг трупа. Учені вважають, що голову видаляли після смерті.

"Досі точно не відомо, чому людей ховали саме так. Одна з теорій припускає, що скелети, які належать стародавнім кельтам, котрі населяли Британію, розміщували так не просто так. Кельти, які жили тут ще до приходу римлян, можливо вважали, що голова є вмістилищем душі. Тому її відсікали після смерті та складали поруч із трупом біля його ніг", — каже Марк Коллард, директор Rubicon Heritage.

Фото: FBI

За словами Колларда, досі не зрозуміло чому знайденого римського солдата та стародавнього жителя Британії поховали поряд на пагорбі.

"Для цього має бути якась причина", — каже Коллард.

Але не тільки дві знайдені могили спантеличили вчених. Поруч із пагорбом археологи знайшли поховання, що належать до різних історичних періодів. Учені розкопали також великий середньовічний цвинтар, у якому знайшли 450 скелетів. Тут людей ховали, починаючи із 6 по 13 століття.

[ + – ] Археологи виявили в Уельсі дві могили періоду Римської імперії. В одній із них похований давньоримський солдат зі своїм мечем, а в іншій невідома людина, голова якої була відтята і її поклали біля ніг трупа Фото: FBI

"Це ще одна загадка. Чому людей ховали не поруч із церквою, як це було зведено? І ще: чому люди поверталися сюди протягом кількох століть, щоб ховати саме тут своїх близьких?" — каже Коллард.

Учені розпочали докладне дослідження знайдених людських останків, а також різних історичних артефактів. Вони хочуть дізнатися, як пов'язані між собою поховані тут люди, що вони їли за життя, а також від чого померли. Дослідники планують закінчити свою роботу до кінця 2022 року.

[ + – ] Учені розпочали детальне дослідження знайдених людських останків, а також різних історичних артефактів Фото: FBI

Нагадуємо, що в Туреччині археологи знайшли найбільше підземне місто у світі.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося пролити світло на те, чим харчувалися і в якій кількості королі в давній Англії.