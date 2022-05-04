Всупереч стереотипам. У Франції знайшли тіло жінки, поховане із 13 чоловіками

Тіло прикрашене предметами, що асоціюються з полюванням, мужністю та владою.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Під час свого недавнього дослідження археологи виявили серед курганів кам'яного віку, присвячених чоловікам із найвищих верств суспільства, тіло жінки. Воно прикрашене предметами, що асоціюються з полюванням, мужністю та владою, пише IFLS.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На думку експертів, причина такого незвичайного розташування скелетів може пролити деяке світло на те, як ця неолітична європейська культура розглядала певні аспекти статі та влади.

Кургани, знайдені у Флері-сюр-Орні в Нормандії, Франція, датують приблизно 4600-4300 роками до н.е. і вважають одними з найстаріших похоронних споруд у Західній Європі.

Вони належали людям культури Серні і є незвичайною конструкцією, що складається з піднесених курганів, які простягаються на 300 м у довжину.

Кого б тут не поховали, він явно мав важливе громадське значення, тому дослідники використали цілу низку археологічних методів, щоб з'ясувати особисті та родинні зв'язки. Команда виявила на цвинтарі тіла 19 людей, 14 з яких були у досить хорошому стані, щоб можна було провести аналіз ДНК.

Як виявилося, 13 тіл належали чоловікам, і несподівано одне було жіночим. Ще дивніше те, що єдину жінку поховали з наконечниками стріл — символом, що зазвичай асоціюють із сильними чоловіками в культурі Серні.

Дослідники вважають, що це ставить під сумнів гендерну упередженість у похоронних обрядах цього "чоловічого" поховання.

"У Флері-сюр-Орн присутність лише однієї жінки, наділеної чоловічим символом, наголошує на важливості чоловічої ідентичності в регіональному вираженні культури Серні. Присутність артефакту чоловічої статі виходить за рамки біологічної сексуальної ідентичності", — зазначили автори дослідження.

Генетичний матеріал тіл дозволив отримати деяке уявлення про те, як функціонувала влада в культурі Серні. Дві пари людей ідентифіковані як батько та син. Це вказує на те, що дана культура працювала за "патрилінійною" системою, за якої влада передавалася по чоловічій лінії.

Однак, як не дивно, дослідники не знайшли жодних інших біологічних зв'язків між безліччю різних тіл, знайдених на цвинтарі, що вказує на те, що ця група походить від різних незалежних родинних ліній.

Присутність самотньої жінки справді вносить плутанину до загальної картини поховання. А проте, існує безліч інших прикладів того, як жінки відіграли важливі ролі і яких часто асоціюють із мужністю. Як показують ці приклади, ідеї та уявлення про гендер не є чимось незмінним і можуть сильно відрізнятися в різних культурах.

Нагадаємо, що раніше вчені знайшли іншу не менш цікаву знахідку, а саме — незвичайний обезголовлений скелет. Знахідка зроблена у Великій Британії. Голова похованої людини знаходиться біля її ніг і це вже не перша така знахідка у Великій Британії.