Безымянная пещера. В Алабаме нашли крупнейшие наскальные рисунки в Северной Америке (фото)

Глифы были нарисованы более тысячелетия назад и демонстрируют антропоморфные фигуры, предположительно одетые в церемониальные одежды.

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В ходе своего недавнего исследования в Алабаме (США) благодаря самым современным технологиям исследователи обнаружили новые наскальные изображения, которые ранее было слишком трудно и даже невозможно рассмотреть, пишет Artnet News.

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В темном подземном лабиринте туннелей в Алабаме, известном как "19-я Безымянная пещера", древние художники из числа коренных американцев однажды нарисовали на стенах и потолках пещеры фигуры, напоминающие людей и животных. Рисунки, известные как глифы, были впервые изучены в конце 1990-х годов.

[ + – ] Среди рисунков наблюдаются узнаваемые антропоморфные фигуры, предположительно одетые в церемониальные одежды

Теперь, благодаря современным методам 3D-фотограмметрии, исследователи смогли обнаружить новые символы, которые ранее были слишком слабо заметными, чтобы их мог увидеть человеческий глаз в темных и тесных стенах пещеры.

Глифы были нарисованы более тысячелетия назад и, как полагают ученые, являются крупнейшими наскальными рисунками в Северной Америке. Среди них узнаваемые антропоморфные фигуры, предположительно одетые в церемониальные одежды, и одно изображение, напоминающее техасского гремучника, который достигает более 3 м в длину. Среди других обнаруженных животных были птицы и насекомые.

Художники работали при свете факелов и, скорее всего, им приходилось пригибаться из-за низких потолков пещеры. Точное местонахождение пещеры, настоящей сокровищницы наскального искусства коренных американцев площадью 300 м², держалось в секрете, чтобы защитить искусство от повреждения или разграбления.

[ + – ] Загадочная фигура из закрученных линий с круглой головой на одном конце и возможным хвостом гремучей змеи на другом

Новые изображения были получены с использованием фотограмметрии, метода, который использует фотографии для создания 3D-моделей человека, объекта или поверхности.

"Мы можем только догадываться о значении произведений искусства, но предполагаем, что они могут изображать духов подземного мира, относящихся к периоду Вудлендского периода", — рассказали ученые.

Это открытие ставит под сомнение давнее предположение о том, что крупномасштабное пещерное искусство существовало только на американском юго-западе.

"Эти изображения отличаются от большинства древних произведений искусства, наблюдавшихся до сих пор на американском юго-востоке, и позволяют предположить, что наше понимание этого искусства может основываться на неполных данных", — заключили эксперты.

Напомним, что в январе прошлого года в Индонезии обнаружили древнейшее в мире изображение животного. Рисунок сохранился в пещере на острове Сулавеси и был нарисован 45 тысяч лет назад.