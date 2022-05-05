Безіменна печера. В Алабамі знайшли найбільші наскельні малюнки в Північній Америці (фото)

Гліфи намальовані понад тисячоліття тому і демонструють антропоморфні фігури, ймовірно, одягнені в церемоніальний одяг.

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Під час свого недавнього дослідження в Алабамі (США) завдяки найсучаснішим технологіям дослідники виявили нові наскельні зображення, які раніше було надто важко і навіть неможливо розглянути, пише Artnet News.

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У темному підземному лабіринті тунелів в Алабамі, відомому як "19-та Безіменна печера", стародавні художники з-поміж корінних американців одного разу намалювали на стінах і стелях печери фігури, що нагадують людей та тварин. Малюнки, відомі як гліфи, вперше вивчені наприкінці 90-х років.

[ + – ] Серед малюнків спостерігають впізнавані антропоморфні фігури, ймовірно одягнені в церемоніальний одяг

Тепер, завдяки сучасним методам 3D-фотограмметрії, дослідники змогли виявити нові символи, які раніше були занадто слабко помітними, щоб їх могло побачити людське око в темних і тісних стінах печери.

Гліфи намальовані понад тисячоліття тому і, як вважають учені, є найбільшими наскельними малюнками в Північній Америці. Серед них впізнавані антропоморфні фігури, ймовірно, одягнені в церемоніальні вбрання, і одне зображення, що нагадує гримучника техаського, який досягає понад 3 м в довжину. Серед інших виявлених тварин були птахи та комахи.

Художники працювали при світлі смолоскипів і, найімовірніше, їм доводилося пригинатися через низькі стелі печери. Точне місце печери, справжньої скарбниці наскельного мистецтва корінних американців площею 300 м², тримали в секреті, щоб захистити мистецтво від пошкодження чи пограбування.

[ + – ] Загадкова фігура із закручених ліній із круглою головою на одному кінці та можливим хвостом гримучої змії на іншому

Нові зображення отримані за допомогою фотограмметрії, методу, який використовує фотографії для створення 3D-моделей людини, об'єкта або поверхні.

"Ми можемо тільки здогадуватися про значення творів мистецтва, але припускаємо, що вони можуть зображати духів підземного світу, що належать до Вудлендського періоду", — розповіли вчені.

Це відкриття ставить під сумнів давнє припущення, що великомасштабне печерне мистецтво існувало лише на американському південному заході.

"Ці зображення відрізняються від більшості стародавніх творів мистецтва, які спостерігали досі на американському південному сході, і дозволяють припустити, що наше розуміння цього мистецтва може ґрунтуватися на неповних даних", — підсумували експерти.

Нагадаємо, що в січні минулого року в Індонезії знайшли найдавніше у світі зображення тварини. Малюнок зберігся в печері на острові Сулавесі та намальований 45 тисяч років тому.