Озера под толщей льда. В Антарктиде обнаружили огромные резервуары подземных вод

Как отмечают ученые, если бы удалось переместить обнаруженную ими подземную воду на поверхность, она образовала бы озеро глубиной от 220 м до 819 м.

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В ходе своего недавнего исследования в Антарктиде ученые впервые нашли огромный скрытый резервуар подземных вод глубоко под антарктическим ледяным потоком, пишет Express.

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Ледяные потоки представляют собой быстро движущиеся области внутри ледниковых щитов, которые могут перемещаться под собственным весом примерно на 1000 м в год.

Как объясняет геофизик Хлоя Густафсон из Калифорнийского университета в Сан-Диего, ледяные потоки играют важную роль, потому что они направляют около 90% льда Антарктиды из внутренних районов на окраины.

Ученые уже давно подозревали, что подземные воды могут находиться в основании этих потоков и влиять на течение ледяных потоков, но до сих пор их присутствие не было подтверждено.

По мнению доктора Густафсон и ее коллег, если бы удалось переместить обнаруженную ими подземную воду на поверхность, она образовала бы озеро глубиной от 220 м до 819 м.

Для измерения антарктических подземных вод под ледяным потоком исследователи использовали метод геофизической съемки, известный как магнитотеллурическое зондирование.

"Нам удалось сделать снимки до 5 км и даже глубже", — рассказала один из авторов исследования Керри Ки из Колумбийского университета Нью-Йорка.

Хотя исследователи запечатлели только один из ледяных потоков Антарктиды, они отметили, что внутри ледяных щитов континента их гораздо больше.

"Полученные результаты позволяют предположить, что под большим количеством антарктических ледяных потоков находятся огромные залежи подземных вод", — отметила Густафсон.

По мнению экспертов, существование подземных вод под ледяным покровом Антарктиды может повлиять на изменение климата. Ранее накопленный микробами углерод может высвободиться из этих водных систем в значительных количествах.

"Движение подземных вод означает, что в океан может попасть большее количества углерода, чем мы считали ранее. Также возможно, что запасы подземных вод могут существовать в аналогичных условиях на других планетах или спутниках, которые выделяют тепло из своих недр", — заключили ученые.

Напомним, что в конце апреля в Антарктиде произошло сильнейшее землетрясение в истории. Причиной появления 85 тысяч подземных толчков мог стать давно спящий подводный вулкан рядом с Антарктидой.