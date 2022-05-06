Озера під товщею льоду. В Антарктиді знайшли величезні резервуари підземних вод

Як зазначають вчені, якби вдалося перемістити знайдену ними підземну воду на поверхню, вона б утворила озеро глибиною від 220 м до 819 м.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У процесі свого нещодавнього дослідження в Антарктиді вчені знайшли величезний прихований резервуар підземних вод глибоко під антарктичним крижаним потоком, пише Express.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Крижані потоки являють собою частини, що швидко рухаються, всередині льодовикових щитів, які можуть переміщатися під власною вагою приблизно на 1 000 м на рік.

Як пояснює геофізикиня Хлоя Густафсон із Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, крижані потоки відіграють важливу роль, тому що вони спрямовують приблизно 90% льоду Антарктиди з внутрішніх районів на околиці.

Учені вже давно підозрювали, що підземні води можуть перебувати в основі цих потоків і впливати на течію крижаних потоків, але досі їхня присутність не була підтверджена.

На думку докторки Густафсон та її колег, якби вдалося перемістити знайдену ними підземну воду на поверхню, вона б утворила озеро глибиною від 220 м до 819 м.

Для вимірювання антарктичних підземних вод під крижаним потоком дослідники використовували метод геофізичної зйомки, відомий як магнітотелуричне зондування.

"Нам вдалося зробити знімки до 5 км і навіть глибше", — розповіла одна з авторів дослідження Керрі Кі з Колумбійського університету Нью-Йорка.

Хоча дослідники відобразили лише один із крижаних потоків Антарктиди, вони зазначили, що всередині крижаних щитів континенту їх набагато більше.

"Отримані результати дозволяють припустити, що під великою кількістю антарктичних крижаних потоків є величезні поклади підземних вод", — зазначила Густафсон.

На думку експертів, існування підземних вод під крижаним покривом Антарктиди може вплинути на зміну клімату. Раніше накопичений мікробами вуглець може звільнитися з цих водних систем у значних кількостях.

"Рух підземних вод означає, що в океан може потрапити більше вуглецю, ніж ми вважали раніше. Також можливо, що запаси підземних вод можуть існувати в аналогічних умовах на інших планетах або супутниках, які виділяють тепло зі своїх надр", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що наприкінці квітня в Антарктиді стався найсильніший землетрус в історії. Причиною появи 85 тисяч підземних поштовхів міг стати підводний вулкан, що давно спав, поряд з Антарктидою.