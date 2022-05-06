Озера під товщею льоду. В Антарктиді знайшли величезні резервуари підземних вод
Як зазначають вчені, якби вдалося перемістити знайдену ними підземну воду на поверхню, вона б утворила озеро глибиною від 220 м до 819 м.
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У процесі свого нещодавнього дослідження в Антарктиді вчені знайшли величезний прихований резервуар підземних вод глибоко під антарктичним крижаним потоком, пише Express.
Крижані потоки являють собою частини, що швидко рухаються, всередині льодовикових щитів, які можуть переміщатися під власною вагою приблизно на 1 000 м на рік.
Як пояснює геофізикиня Хлоя Густафсон із Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, крижані потоки відіграють важливу роль, тому що вони спрямовують приблизно 90% льоду Антарктиди з внутрішніх районів на околиці.
Учені вже давно підозрювали, що підземні води можуть перебувати в основі цих потоків і впливати на течію крижаних потоків, але досі їхня присутність не була підтверджена.
На думку докторки Густафсон та її колег, якби вдалося перемістити знайдену ними підземну воду на поверхню, вона б утворила озеро глибиною від 220 м до 819 м.
Для вимірювання антарктичних підземних вод під крижаним потоком дослідники використовували метод геофізичної зйомки, відомий як магнітотелуричне зондування.
"Нам вдалося зробити знімки до 5 км і навіть глибше", — розповіла одна з авторів дослідження Керрі Кі з Колумбійського університету Нью-Йорка.
Хоча дослідники відобразили лише один із крижаних потоків Антарктиди, вони зазначили, що всередині крижаних щитів континенту їх набагато більше.
"Отримані результати дозволяють припустити, що під великою кількістю антарктичних крижаних потоків є величезні поклади підземних вод", — зазначила Густафсон.
На думку експертів, існування підземних вод під крижаним покривом Антарктиди може вплинути на зміну клімату. Раніше накопичений мікробами вуглець може звільнитися з цих водних систем у значних кількостях.
"Рух підземних вод означає, що в океан може потрапити більше вуглецю, ніж ми вважали раніше. Також можливо, що запаси підземних вод можуть існувати в аналогічних умовах на інших планетах або супутниках, які виділяють тепло зі своїх надр", — підсумували вчені.
Нагадаємо, що наприкінці квітня в Антарктиді стався найсильніший землетрус в історії. Причиною появи 85 тисяч підземних поштовхів міг стати підводний вулкан, що давно спав, поряд з Антарктидою.