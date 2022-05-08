Путь в Атлантиду. На дне Тихого океана нашли дорогу из желтого кирпича (видео)

По словам ученых, причудливое геологическое образование проходило вдоль вершины подводной горы Нутка.

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Изучая в ходе своего недавнего исследования цепочку вулканов на дне Тихого океана, ученые наткнулись на образование, напоминающее дорогу из желтого кирпича, пишет IFLS.

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Как оказалось, естественная кирпичная кладка на самом деле была результатом вулканической геологии, которая разрушила породу удивительно равномерным образом.

Открытие ученых можно увидеть на видео. В нем команда с помощью роботизированной руки пытается взять образец марганцевой корки с морского дна и добивается определенных успехов.

Благодаря умелому использованию "когтя" у исследователей появилась возможность более внимательно осмотреть скопление железомарганцевой корки — морского осадочного минерала, состоящего из оксидов железа и марганца.

Получив образец, рука продвинулась дальше и наткнулась на удивительно сухой участок "запеченной корки", где появляется мощеная дорога из желтого кирпича.

"Когда мы впервые увидели дорогу из желтого кирпича, мы восприняли ее как путь к мифическому городу Атлантида. Но как мы выяснили после, на самом деле эта дорога является примером древней активной вулканической геологии", — рассказали ученые.

Причудливое геологическое образование проходило вдоль вершины подводной горы Нутка, которая находится в пределах Национального морского памятника Папаханаумокуакеа.

Изначально геологическое образование выглядело как участок высохшего дна озера, но впоследствии его идентифицировали как гиалокластит — вулканическая порода, найденная на месте, где высокоэнергетические извержения отложили фрагменты.

Причина, по которой образование выглядит похожим на кирпич, заключается в том, что оно разрушилось в результате многократного нагревания и охлаждения, когда в регионе происходили новые извержения.

Напомним, что ранее геологи обнаружили две гигантские "капли" в самом сердце Земли. В рамках нового исследования ученые смогли выяснить максимальную высоту двух структур размером с континент.