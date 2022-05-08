Путь в Атлантиду. На дне Тихого океана нашли дорогу из желтого кирпича (видео)
По словам ученых, причудливое геологическое образование проходило вдоль вершины подводной горы Нутка.
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Изучая в ходе своего недавнего исследования цепочку вулканов на дне Тихого океана, ученые наткнулись на образование, напоминающее дорогу из желтого кирпича, пишет IFLS.
Как оказалось, естественная кирпичная кладка на самом деле была результатом вулканической геологии, которая разрушила породу удивительно равномерным образом.
Открытие ученых можно увидеть на видео. В нем команда с помощью роботизированной руки пытается взять образец марганцевой корки с морского дна и добивается определенных успехов.
Благодаря умелому использованию "когтя" у исследователей появилась возможность более внимательно осмотреть скопление железомарганцевой корки — морского осадочного минерала, состоящего из оксидов железа и марганца.
Получив образец, рука продвинулась дальше и наткнулась на удивительно сухой участок "запеченной корки", где появляется мощеная дорога из желтого кирпича.
"Когда мы впервые увидели дорогу из желтого кирпича, мы восприняли ее как путь к мифическому городу Атлантида. Но как мы выяснили после, на самом деле эта дорога является примером древней активной вулканической геологии", — рассказали ученые.
Причудливое геологическое образование проходило вдоль вершины подводной горы Нутка, которая находится в пределах Национального морского памятника Папаханаумокуакеа.
Изначально геологическое образование выглядело как участок высохшего дна озера, но впоследствии его идентифицировали как гиалокластит — вулканическая порода, найденная на месте, где высокоэнергетические извержения отложили фрагменты.
Причина, по которой образование выглядит похожим на кирпич, заключается в том, что оно разрушилось в результате многократного нагревания и охлаждения, когда в регионе происходили новые извержения.
Напомним, что ранее геологи обнаружили две гигантские "капли" в самом сердце Земли. В рамках нового исследования ученые смогли выяснить максимальную высоту двух структур размером с континент.