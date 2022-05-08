Шлях до Атлантиди. На дні Тихого океану знайшли дорогу із жовтої цегли (відео)

За словами вчених, химерне геологічне утворення проходило вздовж вершини підводної гори Нутка.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Вивчаючи в процесі свого нещодавнього дослідження ланцюжок вулканів на дні Тихого океану, вчені натрапили на утворення, що нагадує дорогу із жовтої цегли, пише IFLS.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як з'ясувалося, природна цегляна кладка насправді була результатом вулканічної геології, яка зруйнувала породу напрочуд рівномірно.

Відкриття вчених можна побачити на відео. У ньому команда за допомогою роботизованої руки намагається взяти зразок марганцевої кірки з морського дна та досягає певних успіхів.

Завдяки вмілому використанню "кігтя" у дослідників з'явилася можливість уважніше оглянути скупчення залізомарганцевої кірки — морського осадового мінералу, що складається з оксидів заліза та марганцю.

Отримавши зразок, рука просунулась далі й натрапила на напрочуд суху ділянку "запеченої кірки", де з'являється брукована дорога з жовтої цегли.

"Коли ми вперше побачили дорогу із жовтої цегли, ми сприйняли її як шлях до міфічного міста Атлантида. Але як ми з'ясували після цього, насправді ця дорога є прикладом стародавньої активної вулканічної геології", — розповіли вчені.

Чудернацьке геологічне утворення проходило вздовж вершини підводної гори Нутка, яка знаходиться в межах Національної морської пам'ятки Папаханаумокуакеа.

Спочатку геологічне утворення виглядало як ділянка висохлого дна озера, але згодом його ідентифікували як гіалоклавіт — вулканічна порода, знайдена на місці, де високоенергетичні виверження відклали фрагменти.

Причина, через яку утворення виглядає схожим на цеглу, полягає в тому, що воно зруйнувалося внаслідок багаторазового нагрівання та охолодження, коли в регіоні відбувалися нові виверження.

Нагадаємо, що раніше геологи виявили дві гігантські "краплі" в самому серці Землі. У межах нового дослідження учені змогли з'ясувати максимальну висоту двох структур розміром із континент.