Шлях до Атлантиди. На дні Тихого океану знайшли дорогу із жовтої цегли (відео)
За словами вчених, химерне геологічне утворення проходило вздовж вершини підводної гори Нутка.
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Вивчаючи в процесі свого нещодавнього дослідження ланцюжок вулканів на дні Тихого океану, вчені натрапили на утворення, що нагадує дорогу із жовтої цегли, пише IFLS.
Як з'ясувалося, природна цегляна кладка насправді була результатом вулканічної геології, яка зруйнувала породу напрочуд рівномірно.
Відкриття вчених можна побачити на відео. У ньому команда за допомогою роботизованої руки намагається взяти зразок марганцевої кірки з морського дна та досягає певних успіхів.
Завдяки вмілому використанню "кігтя" у дослідників з'явилася можливість уважніше оглянути скупчення залізомарганцевої кірки — морського осадового мінералу, що складається з оксидів заліза та марганцю.
Отримавши зразок, рука просунулась далі й натрапила на напрочуд суху ділянку "запеченої кірки", де з'являється брукована дорога з жовтої цегли.
"Коли ми вперше побачили дорогу із жовтої цегли, ми сприйняли її як шлях до міфічного міста Атлантида. Але як ми з'ясували після цього, насправді ця дорога є прикладом стародавньої активної вулканічної геології", — розповіли вчені.
Чудернацьке геологічне утворення проходило вздовж вершини підводної гори Нутка, яка знаходиться в межах Національної морської пам'ятки Папаханаумокуакеа.
Спочатку геологічне утворення виглядало як ділянка висохлого дна озера, але згодом його ідентифікували як гіалоклавіт — вулканічна порода, знайдена на місці, де високоенергетичні виверження відклали фрагменти.
Причина, через яку утворення виглядає схожим на цеглу, полягає в тому, що воно зруйнувалося внаслідок багаторазового нагрівання та охолодження, коли в регіоні відбувалися нові виверження.
Нагадаємо, що раніше геологи виявили дві гігантські "краплі" в самому серці Землі. У межах нового дослідження учені змогли з'ясувати максимальну висоту двох структур розміром із континент.