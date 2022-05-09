Прямиком из железного века. В Италии обнаружили торсы двух статуй боксеров (фото)

По мнению экспертов, это открытие должно пролить больше света на древнюю средиземноморскую культуру, чьи гробницы и статуи начали находить с 1970-х годов.

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В ходе своего недавнего исследования в некрополе железного века Монте-Прама (Сардиния) ученые нашли торсы двух известняковых статуй боксеров, пишет Daily Sabah.

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По мнению экспертов, это открытие должно пролить больше света на древнюю средиземноморскую культуру, чьи гробницы и статуи начали находить с 1970-х годов.

[ + – ] Обнаженные торсы и другие фрагменты статуй идентифицировали как кулачных бойцов из-за щита, защищающих их тела

Обнаженные торсы и другие фрагменты статуй идентифицировали как кулачных бойцов из-за щита, защищающего их тела, а также из-за схожести с двумя другими скульптурами, обнаруженными в нескольких метрах от них в 2014 году.

Археологи, работающие в южной части некрополя, впервые обнаруженного в 1974 году местными фермерами, также нашли продолжение погребальной дороги с севера на юг, вдоль которой были найдены гробницы, датируемые периодом между 950 г. до н.э. и 730 г. до н.э.

Считается, что это место является частью нурагической цивилизации, которая контролировала остров Сардиния на протяжении многих веков, начиная с бронзового века. Эта культура характеризуется нурагами, таинственными каменными памятниками, которые сегодня усеивают ландшафты Сардинии и чье первоначальное назначение остается неизвестным.

[ + – ] По мнению экспертов, это открытие должно пролить больше света на древнюю средиземноморскую культуру

Тысячи фрагментов и более крупных фигур, обнаруженных в последние десятилетия на месте Монте-Прама, были собраны для реконструкции статуй высотой 2 метра, которые были идентифицированы как бойцы, лучники или борцы. Однако археологи до сих пор точно не знают, какова была их функция.

"Мы не знаем, где эти гигантские статуи стояли изначально до того, как их разрушили, возможно, финикийцы, карфагеняне или группа нурагийских народов", — заключили ученые.

Напомним, что ранее на Синайском полуострове археологи наткнулись на остатки древнего храма Зевсу. Обнаруженный экспертами храм почитает Зевса-Касиоса — божество, которое объединяет греческого бога Зевса и гору Касиос.