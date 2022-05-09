Прямо із залізного віку. В Італії виявили торси двох статуй боксерів (фото)

На думку експертів, це відкриття має пролити більше світла на давню середземноморську культуру, чиї гробниці та статуї почали шукати з 1970-х років.

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У ході свого недавнього дослідження в некрополі залізної доби Монте-Прама (Сардинія) вчені знайшли торси двох вапнякових статуй боксерів, пише Daily Sabah.

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На думку експертів, це відкриття має пролити більше світла на давню середземноморську культуру, чиї гробниці та статуї почали шукати з 1970-х років.

[ + – ] Голі торси й інші фрагменти статуй ідентифікували як кулачних бійців через щит, що захищає їхні тіла

Голі торси й інші фрагменти статуй ідентифікували як кулачних бійців через щит, який захищає їхні тіла, а також через схожість із двома іншими скульптурами, виявленими за кілька метрів від них у 2014 році.

Археологи, які працюють у південній частині некрополя, вперше виявленого в 1974 році місцевими фермерами, також знайшли продовження похоронної дороги з півночі на південь, уздовж якої були знайдені гробниці, датовані періодом між 950 р. до н.е. та 730 р. до н.е.

Вважається, що це місце є частиною нурагічної цивілізації, яка контролювала острів Сардинія протягом багатьох століть, починаючи з бронзового віку. Ця культура характеризується нурагами, таємничими кам'яними пам'ятниками, які сьогодні всіюють ландшафти Сардинії та чиє первісне призначення залишається невідомим.

[ + – ] На думку експертів, це відкриття має пролити більше світла на давню середземноморську культуру

Тисячі фрагментів і більших фігур, виявлених останніми десятиліттями на місці Монте-Прама, були зібрані для реконструкції статуй заввишки 2 метри, які були ідентифіковані як бійці, лучники або борці. Проте археологи досі точно не знають, якою була їхня функція.

"Ми не знаємо, де ці гігантські статуї стояли спочатку до того, як їх зруйнували, можливо, фінікійці, карфагеняни або група нурагійських народів", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше на Синайському півострові археологи натрапили на залишки стародавнього храму Зевсу. Виявлений експертами храм шанує Зевса-Касіоса — божество, яке об'єднує грецького бога Зевса та гору Касіос.