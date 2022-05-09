В Греции нашли скелет древней женщины, лежащей на бронзовой кровати (фото)

Во время других раскопок исследователи уже находили постельные принадлежности, но это первый случай, когда сохранилась целая кровать.

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На севере Греции недалеко от города Козани археологи раскопали скелет женщины, жившей в I веке до н.э. Что удивило ученых больше всего, так это то, что женщина лежала на бронзовой кровати, пишет Greek Reporter.

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Хотя и существуют свидетельства того, что в древности людей часто хоронили в кроватях, это был первый случай, когда археологи раскопали человека, похороненного таким образом в Греции.

[ + – ] Найденные золотые лавровые листья

Во время других раскопок исследователи находили постельные принадлежности, но это первый случай, когда сохранилась целая кровать. Большая часть кровати, которую украшали символы греческого бога Аполлона была сделана из бронзы, именно поэтому она сохранилась на протяжении тысячелетий. Деревянные части кровати, к сожалению, разложились еще до того, как их выкопали.

Что касается самого скелета, то личность женщина все еще остается неизвестной. Вокруг нее были закопаны предметы роскоши, а сама она была найдена с золотыми лавровыми листьями вокруг головы. Эксперты полагают, что они были вплетены в венок, который она носила.

[ + – ] Миниатюрная копия найденной кровати

Женщина была средних лет и, предположительно, принадлежала к королевской семье, поскольку в этом районе были обнаружены и другие археологические находки, указывающие на то, что здесь селились королевские особы. Однако существует также возможность того, что она была частью религиозной общины, что также объясняет богатство предметов, похороненных с ней.

Напомним, что ранее в Италии нашли торсы двух статуй боксеров из железного века. Ученые считают, что это открытие должно пролить больше света на древнюю средиземноморскую культуру, чьи гробницы и статуи начали находить с 1970-х годов.