У Греції знайшли скелет стародавньої жінки, що лежить на бронзовому ліжку (фото)

Під час інших розкопок дослідники вже знаходили постільні речі, але це перший випадок, коли збереглося ціле ліжко.

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На півночі Греції неподалік міста Козані археологи розкопали скелет жінки, яка жила в I столітті до н.е. Що здивувало вчених найбільше, так це те, що жінка лежала на бронзовому ліжку, пише Greek Reporter.

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Хоч і є докази того, що в давнину людей часто ховали в ліжках, це перший випадок, коли археологи розкопали людину, поховану в такий спосіб у Греції.

[ + – ] Знайдене золоте лаврове листя

Під час інших розкопок дослідники знаходили постільні речі, але це перший випадок, коли збереглося ціле ліжко. Більшість ліжка, яке прикрашали символи грецького бога Аполлона, зроблена з бронзи, саме тому воно збереглося протягом тисячоліть. Дерев'яні частини ліжка, на жаль, розклалися ще до того, як їх викопали.

Щодо самого скелета, то особистість жінки все ще залишається невідомою. Навколо неї закопані предмети розкоші, а сама вона знайдена із золотим лавровим листям навколо голови. Експерти вважають, що їх вплели у вінок, який вона носила.

[ + – ] Мініатюрна копія знайденого ліжка

Жінка була середніх років і, ймовірно, належала до королівської сім'ї, оскільки в цьому районі знайдені й інші археологічні знахідки, що вказують на те, що тут селилися королівські особи. Однак існує також можливість того, що вона була частиною релігійної громади, що пояснює багатство предметів, похованих з нею.

Нагадаємо, що раніше в Італії знайшли торси двох статуй боксерів із залізного віку. Вчені вважають, що це відкриття має пролити більше світла на давню середземноморську культуру, чиї гробниці та статуї почали шукати з 1970-х років.