Археологи обнаружили в Англии уникальную древнеримскую СТО, которой 2000 лет (фото)

Во время раскопок ученые обнаружили сотни древнеримских артефактов и десятки человеческих скелетов.

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По словам археологов, они сделали открытие, которое бывает лишь раз в жизни. Ученым удалось обнаружить в Англии на месте строительства нового футбольного поля древнеримский эквивалент придорожной станции технического обслуживания. Здесь ученые нашли большое количество исторических артефактов, которые свидетельствуют о том, что здесь 2000 лет назад находился процветающий коммерческий центр древних римлян, сообщает Daily Mail.

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Английские археологи из проекта Oxford Archaeology обнаружили древнеримское небольшое поселение, которое относится к I веку нашей эры. Ученые считают, что оно было расположено возле древней важной дороги, через которую проходил торговый путь.

[ + – ] Английские археологи из проекта Oxford Archaeology обнаружили древнеримское небольшое поселение, которое относится к I веку нашей эры. Ученые считают, что оно было расположено возле древней важной дороги, через которую проходил торговый путь Фото: Daily Mail

Это место состояло из нескольких сооружений, и здесь усталый путешественник мог найти все, что ему нужно. Здесь была гостиница, придорожное кафе, кузница и даже храм, где торговец или простой путник мог удовлетворить свои религиозные потребности.

"Это место мне напоминает современный придорожный сервисный центр, где жители Римской империи на территории современной Англии могли остановиться и отдохнуть", — говорит Эндрю Гриф, руководитель проекта Oxford Archaeology.

На месте раскопок ученые обнаружили римские монеты времен правления императора Нерона (правил Римской империей с 54 по 68 годы нашей эры), много разных металлических предметов и емкости для перевозки товаров. Всего ученые обнаружили примерно 500 артефактов.

[ + – ] На месте раскопок ученые обнаружили римские монеты времен правления императора Нерона Фото: Daily Mail

"Мы считаем, что здесь был также торговый пост, такой себе коммерческий центр, где велась торговля, а не просто среднестатистическое маленькое древнеримское поселение", — говорит Гриф.

[ + – ] Всего ученые обнаружили примерно 500 артефактов Фото: Daily Mail

Расположение этого поселения указывает на то, что оно действительно могло быть древним коммерческим центром. Оно расположено практически посредине между древнеримскими городами Камулодун и Веруланум.

"Из одного города в другой по этой дороге можно было добраться примерно за 1 день. Соответственно здесь путники, проведя в дороге полдня могли отдохнуть, а также торговать своими товарами", — говорит Гриф.

[ + – ] Среди найденных артефактов была и такая древниримская брошь Фото: Daily Mail

Обнаруженное древнее поселение находится рядом с рекой Сторт и это место также могло использоваться как пункт переправки товаров по реке. Также археологи обнаружили раковины устриц, что может говорить не только о вкусовых предпочтениях местных жителей в конце I века нашей эры, но также о том, что поселение вело торговлю с прибрежными поселениями, до которых несколько десятков километров.

Хотя археологи считают, что это историческое место относится к концу I века, все же здесь ученые нашли и раннехристианское кладбище, которое датируется III или IV веками нашей эры.

[ + – ] Ученые нашли раннехристианское кладбище, которое датируется III или IV веками нашей эры Фото: Daily Mail

Здесь расположены примерно 100 захоронений и в половине из них остались целые скелеты. Останки расположены с востока на запад, согласно вере в то, что таким образом умершие предстанут перед Иисусом Христом во время второго пришествия.

[ + – ] Останки расположены с востока на запад, согласно вере в то, что таким образом умершие предстанут перед Иисусом Христом во время второго пришествия Фото: Daily Mail

"То, что нам удалось обнаружить огромное количество артефактов – это действительно целое событие. У нас не так много возможностей раскопать такие древнеримские придорожные поселения, так как многие из них со временем превратились в большие города. Также впечатляет удивительная сохранность исторических артефактов и останков человеческих тел", — говорит Гриф.

[ + – ] Здесь расположены примерно 100 захоронений и в половине из них остались целые скелеты Фото: Daily Mail

По словам археолога Нила Мейсона, такую находку можно обнаружить лишь раз в жизни. Он считает, что в этом месте жили не только римские ветераны (отставные солдаты, которые начали обычную мирную жизнь и получили землю за службу), но также, что большинство населения составляли представители германских племен и местных жителей Британии.

"Мы также считаем, что здесь находился и римский гарнизон, ведь мы нашли много артефактов, которые принадлежали римским воинам", — говорит Гриф.

[ + – ] Ученые нашли много артефактов, которые принадлежали римским воинам Фото: Daily Mail

По словам ученых, на месте раскопок они также обнаружили большое количество останков животных, что может говорить о том, что здесь содержали домашний скот. Археологи продолжают раскопки и надеются получить еще больше информации об этом древнеримском поселении.

Напоминаем, что ученым удалось раскрыть секрет древнеримских монет, на который намекал Цицерон. Одно из его высказываний вызывало споры у ученых, но теперь они знают, что имел в виду философ, когда говорил о римских деньгах.