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Археологи обнаружили в Англии уникальную древнеримскую СТО, которой 2000 лет (фото)

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Древнеримское поселение, Англия
Фото: Daily Mail | Археологи обнаружили в Англии уникальную древнеримскую "СТО", которой 2000 лет

Во время раскопок ученые обнаружили сотни древнеримских артефактов и десятки человеческих скелетов.

По словам археологов, они сделали открытие, которое бывает лишь раз в жизни. Ученым удалось обнаружить в Англии на месте строительства нового футбольного поля древнеримский эквивалент придорожной станции технического обслуживания. Здесь ученые нашли большое количество исторических артефактов, которые свидетельствуют о том, что здесь 2000 лет назад находился процветающий коммерческий центр древних римлян, сообщает Daily Mail.

Английские археологи из проекта Oxford Archaeology обнаружили древнеримское небольшое поселение, которое относится к I веку нашей эры. Ученые считают, что оно было расположено возле древней важной дороги, через которую проходил торговый путь.

Древнеримское поселение, Англия
Английские археологи из проекта Oxford Archaeology обнаружили древнеримское небольшое поселение, которое относится к I веку нашей эры. Ученые считают, что оно было расположено возле древней важной дороги, через которую проходил торговый путь
Фото: Daily Mail

Это место состояло из нескольких сооружений, и здесь усталый путешественник мог найти все, что ему нужно. Здесь была гостиница, придорожное кафе, кузница и даже храм, где торговец или простой путник мог удовлетворить свои религиозные потребности.

"Это место мне напоминает современный придорожный сервисный центр, где жители Римской империи на территории современной Англии могли остановиться и отдохнуть", — говорит Эндрю Гриф, руководитель проекта Oxford Archaeology.

На месте раскопок ученые обнаружили римские монеты времен правления императора Нерона (правил Римской империей с 54 по 68 годы нашей эры), много разных металлических предметов и емкости для перевозки товаров. Всего ученые обнаружили примерно 500 артефактов.

римские монеты
На месте раскопок ученые обнаружили римские монеты времен правления императора Нерона
Фото: Daily Mail

"Мы считаем, что здесь был также торговый пост, такой себе коммерческий центр, где велась торговля, а не просто среднестатистическое маленькое древнеримское поселение", — говорит Гриф.

Всего ученые обнаружили примерно 500 артефактов
Всего ученые обнаружили примерно 500 артефактов
Фото: Daily Mail

Расположение этого поселения указывает на то, что оно действительно могло быть древним коммерческим центром. Оно расположено практически посредине между древнеримскими городами Камулодун и Веруланум.

"Из одного города в другой по этой дороге можно было добраться примерно за 1 день. Соответственно здесь путники, проведя в дороге полдня могли отдохнуть, а также торговать своими товарами", — говорит Гриф.

древнеримская брошь
Среди найденных артефактов была и такая древниримская брошь
Фото: Daily Mail

Обнаруженное древнее поселение находится рядом с рекой Сторт и это место также могло использоваться как пункт переправки товаров по реке. Также археологи обнаружили раковины устриц, что может говорить не только о вкусовых предпочтениях местных жителей в конце I века нашей эры, но также о том, что поселение вело торговлю с прибрежными поселениями, до которых несколько десятков километров.

Хотя археологи считают, что это историческое место относится к концу I века, все же здесь ученые нашли и раннехристианское кладбище, которое датируется III или IV веками нашей эры.

древнее кладбище
Ученые нашли раннехристианское кладбище, которое датируется III или IV веками нашей эры
Фото: Daily Mail

Здесь расположены примерно 100 захоронений и в половине из них остались целые скелеты. Останки расположены с востока на запад, согласно вере в то, что таким образом умершие предстанут перед Иисусом Христом во время второго пришествия.

Скелет
Останки расположены с востока на запад, согласно вере в то, что таким образом умершие предстанут перед Иисусом Христом во время второго пришествия
Фото: Daily Mail

"То, что нам удалось обнаружить огромное количество артефактов – это действительно целое событие. У нас не так много возможностей раскопать такие древнеримские придорожные поселения, так как многие из них со временем превратились в большие города. Также впечатляет удивительная сохранность исторических артефактов и останков человеческих тел", — говорит Гриф.

Скелет
Здесь расположены примерно 100 захоронений и в половине из них остались целые скелеты
Фото: Daily Mail

По словам археолога Нила Мейсона, такую находку можно обнаружить лишь раз в жизни. Он считает, что в этом месте жили не только римские ветераны (отставные солдаты, которые начали обычную мирную жизнь и получили землю за службу), но также, что большинство населения составляли представители германских племен и местных жителей Британии.

"Мы также считаем, что здесь находился и римский гарнизон, ведь мы нашли много артефактов, которые принадлежали римским воинам", — говорит Гриф.

Ученые нашли много артефактов, которые принадлежали римским воинам
Ученые нашли много артефактов, которые принадлежали римским воинам
Фото: Daily Mail

По словам ученых, на месте раскопок они также обнаружили большое количество останков животных, что может говорить о том, что здесь содержали домашний скот. Археологи продолжают раскопки и надеются получить еще больше информации об этом древнеримском поселении.

Напоминаем, что ученым удалось раскрыть секрет древнеримских монет, на который намекал Цицерон. Одно из его высказываний вызывало споры у ученых, но теперь они знают, что имел в виду философ, когда говорил о римских деньгах.