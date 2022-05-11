Археологи виявили в Англії унікальну давньоримську СТО, якій 2000 років (фото)

Під час розкопок учені виявили сотні давньоримських артефактів і десятки людських скелетів.

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За словами археологів, вони зробили відкриття, яке буває лише раз у житті. Вченим вдалося виявити в Англії на місці будівництва нового футбольного поля давньоримський еквівалент придорожньої станції технічного обслуговування. Тут учені знайшли велику кількість історичних артефактів, які свідчать про те, що тут 2000 років тому розташовувався комерційний центр стародавніх римлян, що процвітає, повідомляє Daily Mail.

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Англійські археологи з проєкту Oxford Archaeology виявили давньоримське невелике поселення, яке відноситься до I століття нашої ери. Вчені вважають, що воно було розташоване біля стародавньої важливої дороги, через яку проходив торговий шлях.

[ + – ] Англійські археологи з проєкту Oxford Archaeology виявили давньоримське невелике поселення, яке відноситься до I століття нашої ери. Вчені вважають, що воно було розташоване біля стародавньої важливої дороги, через яку проходив торговий шлях Фото: Daily Mail

Це місце складалося з кількох споруд, і тут стомлений мандрівник міг знайти все, що йому потрібно. Тут був готель, придорожнє кафе, кузня та навіть храм, де торговець чи простий мандрівник міг задовольнити свої релігійні потреби.

"Це місце мені нагадує сучасний придорожній сервісний центр, де жителі Римської імперії на території сучасної Англії могли зупинитися та відпочити", — говорить Ендрю Гріф, керівник проєкту Oxford Archaeology.

На місці розкопок учені виявили римські монети часів правління імператора Нерона (правив Римською імперією з 54 по 68 роки нашої ери), багато різних металевих предметів і ємності для перевезення товарів. Усього вчені виявили приблизно 500 артефактів.

[ + – ] На місці розкопок учені виявили римські монети часів правління імператора Нерона Фото: Daily Mail

"Ми вважаємо, що тут був також торговий пост, такий собі комерційний центр, де велася торгівля, а не просто маленьке середньостатистичне давньоримське поселення", — говорить Гріф.

[ + – ] Усього вчені виявили приблизно 500 артефактів Фото: Daily Mail

Розташування цього поселення вказує на те, що воно справді могло бути давнім комерційним центром. Воно розташоване практично посередині між давньоримськими містами Камулодун і Веруланум.

"Із одного міста в іншій цією дорогою можна було дістатися приблизно за 1 день. Відповідно, тут мандрівники, провівши в дорозі пів дня, могли відпочити, а також торгувати своїми товарами", — говорить Гріф.

[ + – ] Серед знайдених артефактів була й така стародавня брошка Фото: Daily Mail

Виявлене стародавнє поселення розташоване поряд із річкою Сторт, і це місце також могло використовуватися як пункт переправки товарів річкою. Також археологи виявили раковини устриць, що може говорити не лише про смакові уподобання місцевих жителів наприкінці I століття нашої ери, але також про те, що поселення вело торгівлю з прибережними поселеннями, до яких кілька десятків кілометрів.

Хоча археологи вважають, що це історичне місце відноситься до кінця I століття, все ж таки тут учені знайшли і ранньохристиянське кладовище, яке датується III або IV століттями нашої ери.

[ + – ] Учені знайшли ранньохристиянський цвинтар, який датується III або IV століттями нашої ери Фото: Daily Mail

Тут розташовано приблизно 100 поховань, і в половині з них залишилися цілі скелети. Рештки розташовані зі сходу на захід, згідно з вірою в те, що таким чином померлі постануть перед Ісусом Христом під час другого пришестя.

[ + – ] Рештки розташовані зі сходу на захід, згідно з вірою в те, що так померлі постануть перед Ісусом Христом під час другого пришестя Фото: Daily Mail

"Те, що нам вдалося виявити величезну кількість артефактів — це справді ціла подія. У нас не так багато можливостей розкопати такі давньоримські придорожні поселення, оскільки багато які з них перетворилися на великі міста. Також вражає дивовижне збереження історичних артефактів і решток людських тіл", — каже Гріф.

[ + – ] Тут розташовані приблизно 100 поховань, і в половині з них залишилися цілі скелети Фото: Daily Mail

За словами археолога Ніла Мейсона, таке відкриття можна зробити лише раз у житті. Він вважає, що тут жили не тільки римські ветерани (відставні солдати, які розпочали звичайне мирне життя й отримали землю за службу), але також, що більшість населення становили представники німецьких племен і місцевих жителів Британії.

"Ми також вважаємо, що тут перебував і римський гарнізон, адже ми знайшли багато артефактів, які належали римським воїнам", — каже Гріф.

[ + – ] Учені знайшли багато артефактів, які належали римським воїнам Фото: Daily Mail

За словами вчених, на місці розкопок вони також виявили велику кількість решток тварин, що може говорити про те, що тут утримували худобу. Археологи продовжують розкопки та сподіваються отримати ще більше інформації про це давньоримське поселення.

Нагадуємо, що вченим вдалося розкрити секрет давньоримських монет, на який натякав Цицерон. Одне з його висловлювань викликало суперечки в учених, але тепер вони знають, що мав на увазі філософ, коли говорив про римські гроші.