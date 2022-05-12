Гнев царей. Ксеркс I приказал отхлестать море цепями за его непокорность

По словам историков, море отхлестали цепями 300 раз и проткнули раскаленным железом.

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Ксеркс Великий или Ксеркс I, который правил Персидской империей в V веке, вошел в историю своим военным вторжением в Грецию, которое ознаменовалось битвами у Фермопил, Саламине и Платеях. Но, по словам историков, это вторжение стало известным не только своими сражениями, пишет Ancient Origins.

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Ксеркс Великий нацелился на Грецию после того, как подавил восстание в Египте и Вавилоне.

В 480 году до н.э. войско Ксеркса выдвинулось к проливу Дарданеллы, который отделяет Азию от Европы. Для того, чтобы быстро перебросить свою армию на противоположный берег, персидский царь приказал построить понтонный мост через пролив протяженностью 1,2 км.

Мост был построен, но прежде чем персидская армия смогла им воспользоваться, в море началась буря, которая разрушила постройку.

Разъяренный Ксеркс приказал своим воинам наказать море за непослушание. По приказу царя, море отхлестали цепями 300 раз и проткнули раскаленным железом. В воду также были брошены наручники, то должно было подчинить море Ксерксу Великому.

Кроме этого, согласно историческим записям, были обезглавлены инженеры, которые занимались строительством понтонного моста.

Древнегреческий историк Геродот писал, что в конце концов мост был построен. Более 600 кораблей были связаны веревками, что позволило армии Ксеркса I перебраться на противоположный берег.

Известно, что переправа через пролив заняла у персов 7 дней и ночей. Но для Ксеркса и его армии все оказалось напрасным. Персы потерпели сокрушительное поражение от греков и, отступая к мосту, обнаружили, что море снова разрушило мост.

Напомним, недавно ученые выяснили, какими духами пользовалась царица Египта Клеопатра. Экспертами удалось воссоздать духи, основываясь на исторических текстах и других свидетельствах.