Гнів царів. Ксеркс I наказав відхльоскати море ланцюгами за його непокірність

За словами істориків, море відхльоскали ланцюгами 300 разів і проткнули розпеченим залізом.

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Ксеркс Великий або Ксеркс I, який правив Перською імперією в V столітті, увійшов в історію своїм військовим вторгненням у Грецію, яке ознаменувалося битвами біля Фермопіл, Саламіна та Платей. Але, за словами істориків, це вторгнення стало відомим не лише своїми битвами, пише Ancient Origins.

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Ксеркс Великий націлився на Грецію після того, як придушив повстання в Єгипті та Вавилоні.

У 480 році до н.е. військо Ксеркса висунулося до протоки Дарданелли, яка відокремлює Азію від Європи. Щоб швидко перекинути свою армію на протилежний берег, перський цар наказав побудувати понтонний міст через протоку протяжністю 1,2 км.

Міст був побудований, але перш ніж перська армія змогла ним скористатися, у морі почалася буря, яка зруйнувала споруду.

Розлючений Ксеркс наказав своїм воїнам покарати море за непослух. За наказом царя, море відхльоскали ланцюгами 300 разів і проткнули розпеченим залізом. У воду також були кинуті наручники, це мало підкорити море Ксерксу Великому.

Крім цього, згідно з історичними записами, були обезголовлені інженери, які займалися будівництвом понтонного мосту.

Давньогрецький історик Геродот писав, що, зрештою, міст побудували. Понад 600 кораблів зв'язали мотузками, що дозволило армії Ксеркса I перебратися на протилежний берег.

Відомо, що переправа через протоку зайняла в персів 7 днів і ночей. Але для Ксеркса та його армії все виявилося марним. Перси зазнали нищівної поразки від греків і, відступаючи до мосту, виявили, що море знову зруйнувало міст.

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