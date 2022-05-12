В Турции под домом нашли наскальные рисунки, изображающие ассирийских божеств (фото)

Ученые провели подробный анализ фигур богов, чтобы оценить их связь с региональной и исторической эволюцией стилей на протяжении сотен лет существования Ассирийской империи.

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Обычно самое интересное, что можно найти в подвале — это банки из-под огурцов, консервы с истекшим сроком годности или завалявшееся игрушки, однако в одном из домов турецкой деревни Башбук обнаружена гораздо интересная находка, пишет Hyperallergic.

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Во время уголовного расследования в одном двухэтажном доме в Турции была обнаружена, вырезанная в скале художественная панель, относящаяся к железному веку.

[ + – ] Сцена процессии изображает свиту богов

В ходе расследования эксперты нашли на первом этаже отверстие, которое было прорезано грабителями. Затем они переместились через отверстие в прихожую, вырезанную в скале, которая, в свою очередь, соединялась с длинной лестницей, скрытой многовековыми накопившимися отложениями.

В конце концов команда смогла получить доступ к верхней и нижней камерам, самая глубокая измеряемая точка которых находилась на глубине 132 м под землей.

В верхней камере при удалении отложений была обнаружена панель с изображением восьми членов арамейского пантеона в шествии. Потрясающая находка является первым известным примером наскального рельефа новоассирийского периода с арамейскими надписями. Эти надписи демонстрируют уникальные региональные иконографические вариации и арамейские религиозные темы.

[ + – ] Во главе процессии изображен бог непогоды Хадад

Сцена процессии изображает свиту богов. Во главе процессии изображен бог непогоды Хадад. Важность Хадада в пантеоне определяется тем фактом, что он изображен в большем масштабе, чем другие. Затем шла богиня, похожая на богиню плодородия из аккадской мифологии — Иштар, одетая в двурогую цилиндрическую корону, украшенную звездой. Далее следуют еще 6 фигур.

Исследователи провели подробный анализ фигур, чтобы оценить их связь с региональной и исторической эволюцией стилей на протяжении сотен лет существования Ассирийской империи.

Среди прочих не менее интересных археологических находок стоит отметить открытие тысячи доисторических ям в Стоунхендже. Таким образом ученые выяснили, что находилось на месте каменного мегалитического сооружения много тысячелетий назад.