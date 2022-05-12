У Туреччині під будинком знайшли наскельні малюнки, що зображають ассирійських божеств (фото)

Учені провели докладний аналіз постатей богів, щоб оцінити їхній зв'язок із регіональною та історичною еволюцією стилів протягом сотень років існування Ассирійської імперії.

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Зазвичай найцікавіше, що можна знайти в підвалі — це банки з-під огірків, консерви з терміном придатності, що минув, або іграшки, що завалялися, проте в одному з будинків турецького села Башбук виявлена набагато цікава знахідка, пише Hyperallergic.

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Під час кримінального розслідування в одному двоповерховому будинку в Туреччині було знайдено вирізану в скелі художню панель, що належить до залізного віку.

[ + – ] Сцена процесії зображає почет богів

Під час розслідування експерти знайшли на першому поверсі отвір, який прорізали грабіжники. Потім вони перемістилися через отвір у передпокій, вирізаний в скелі, який, зі свого боку, з'єднувався з довгими сходами, прихованими багатовіковими відкладеннями.

Зрештою команда змогла отримати доступ до верхньої та нижньої камер, найглибша вимірювана точка яких знаходилася на глибині 132 м під землею.

У верхній камері під час видалення відкладень було знайдено панель із зображенням восьми членів арамейського пантеону в ході. Приголомшлива знахідка є першим відомим прикладом наскального рельєфу новоассирійського періоду з арамейськими написами. Ці написи демонструють унікальні регіональні іконографічні варіації та арамейські релігійні теми.

[ + – ] На чолі процесії зображено бог негоди Хадад

Сцена процесії зображує почет богів. На чолі процесії зображений бог негоди Хадад. Важливість Хадада в пантеоні визначається тим, що він зображений у більшому масштабі, ніж інші. Потім йшла богиня, схожа на богиню родючості з аккадської міфології — Іштар, одягнена в дворогу циліндричну корону, прикрашену зіркою. Далі йдуть ще 6 фігур.

Дослідники провели докладний аналіз фігур, щоб оцінити їхній зв'язок із регіональною та історичною еволюцією стилів протягом сотень років існування Ассирійської імперії.

Серед інших не менш цікавих археологічних знахідок варто зазначити відкриття тисячі доісторичних ям у Стоунхенджі. Так, учені з'ясували, що знаходилося на місці кам'яної мегалітичної споруди багато тисячоліть тому.