Речной монстр. В Камбодже рыбаки поймали гигантского ската весом в почти 200 кг (фото)

По словам экспертов, такие огромные скаты могут быть даже еще больше.

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Рыбаки на северо-востоке Камбоджи вытащили из реки Меконг просто огромного пресноводного ската, который весит 180 кг. Скат "попался на удочку", после того, как проглотил уже пойманную рыбаками рыбу, сообщает Live Science.

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После того, как рыбаки вытащили гигантского ската они сообщили о своей находке группе ученых из Университета Штата Невада, США, которые работают в Камбодже и изучают реку Меконг.

[ + – ] Рыбаки на северо-востоке Камбоджи вытащили из реки Меконг просто огромного пресноводного ската, который весит 180 кг Фото: Live Science

Ученые определили, что пойманный речной гигант является представителем вида Urogymnus polylepis. Это скаты, которые живут в реках Индокитая. Исследователи провели необходимые оценки веса и размеров ската и благополучно вернули его обратно в реку.

Результаты измерений показали, что пресноводный скат весит 180 кг, его ширина – 1,9 м, длина – 4 м. Эта длина включает и его хвост, который заканчивается ядовитым зазубренным отростком длиной 15 см.

"Эти скаты являются самыми крупными скатами в мире и их можно назвать самой большой пресноводной "рыбой" в мире", — говорит Зеб Хоган из Университета штата Невада.

[ + – ] Результаты измерений показали, что пресноводный скат весит 180 кг, его ширина – 1,9 м, длина – 4 м Фото: Live Science

По словам ученого, об этих скатах имеется очень мало информации, так их редко удается поймать, а потому трудно оценить их численность.

"Да, этот скат просто гигантский, но есть свидетельства того, что существуют в Меконге рыбы, которые в два раза больше, чем этот экземпляр. Река Меконг, которая протекает через Китай, Мьянму, Лаос, Таиланд, Камбоджу и Вьетнам и имеет в длину примерно 4,5 тысячи км, может похвастаться наличием и других гигантов в своих водах", — говорит Хоган.

[ + – ] Об этих скатах имеется очень мало информации, так их редко удается поймать, а потому трудно оценить их численность. Фото: Live Science

"Пока что настоящим рекордсменом по размеру среди живущих в Меконге существ, является гигантский шильбовый сом. По крайней мере одного такого гиганта весом в 293 кг и длиной в 2,7 м, выловили рыбаки в Таиланде в 2005 году", — говорит Хоган.

[ + – ] Гигантский шильбовый сом Фото: wikipedia

Ученые считают, что такие скаты, как пойманный экземпляр, могут достигать и больших размеров. В 2009 году в Таиланде из реки вытащили пресноводного ската, который по оценкам весил от 249 до 349 кг, но официально его не взвешивали.

Все же самой крупной пресноводной рыбой в мире ученые считают белугу. Эти рыбы могут достигать в длину более 8 метров и весить до 2 тонн. Хотя стоит учесть тот факт, что белуга не является полностью пресноводной. Она живет в морях, а в реки заплывает во время нереста.

[ + – ] Белуга Фото: wikipedia

"В реке Меконг живет много гигантских существ. Но именно на камбоджийском участке реки их живет больше всего и это возможно последнее место на Земле с таким разнообразием этих пресноводных гигантов", — говорит Хоган.

По словам ученого именно в Меконге есть все благоприятные условия для того, чтобы здесь обитали такие гигантские существа. Но сейчас Меконг страдает из-за загрязнения воды, чрезмерного вылова рыбы и сооружения плотин, говорит Хоган. Поэтому эти гигантские пресноводные скаты теперь занесены в список исчезающих видов Международного союза охраны природы.

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