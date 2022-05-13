Річковий монстр. У Камбоджі рибалки впіймали гігантського ската вагою майже 200 кг (фото)

За словами експертів, такі величезні скати можуть бути навіть ще більшими.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Рибалки на північному сході Камбоджі витягли з річки Меконг просто величезного прісноводного ската, що важить 180 кг. Скат "попався на вудку", після того, як проковтнув уже спійману рибалками рибу, повідомляє Live Science.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Після того, як рибалки витягли гігантського ската вони повідомили про свою знахідку групі вчених з Університету Штату Невада, США, які працюють у Камбоджі та вивчають річку Меконг.

[ + – ] Рибалки на північному сході Камбоджі витягли з річки Меконг просто величезного прісноводного ската, який важить 180 кг Фото: Seneca-Guns

Учені визначили, що спійманий річковий гігант є представником виду Urogymnus polylepis. Це скати, що живуть у річках Індокитаю. Дослідники провели необхідні оцінки ваги та розмірів ската та благополучно повернули його назад у річку.

Результати вимірювань показали, що прісноводний скат важить 180 кг, його ширина — 1,9 м, довжина — 4 м. Ця довжина враховує і його хвіст, який закінчується отруйним зазубреним відростком завдовжки 15 см.

"Ці скати є найбільшими скатами у світі і їх можна назвати найбільшою прісноводною "рибою" у світі", — говорить Зеб Хоган з Університету штату Невада.

[ + – ] Результати вимірювань показали, що прісноводний скат важить 180 кг, його ширина – 1,9 м, довжина – 4 м Фото: Seneca-Guns

За словами вченого, про цих скатів є дуже мало інформації, так їх рідко вдається спіймати, а тому важко оцінити їх чисельність.

"Так, цей скат просто гігантський, але є свідчення того, що існують у Меконгу риби, які вдвічі більші, ніж цей екземпляр. Річка Меконг, яка протікає через Китай, М'янму, Лаос, Таїланд, Камбоджу та В'єтнам і має у довжину приблизно 4,5 тисячі кілометрів, може похвалитися наявністю й інших гігантів у своїх водах", — говорить Хоган.

[ + – ] Про цих скатів є дуже мало інформації, тому їх рідко вдається спіймати, тому важко оцінити їх чисельність Фото: Seneca-Guns

"Поки що справжнім рекордсменом за розміром серед істот, що живуть у Меконгу, є гігантський шильбовий сом. Принаймні одного такого гіганта вагою 293 кг і довжиною 2,7 м, виловили рибалки в Таїланді в 2005 році", — говорить Хоган.

[ + – ] Гігантський шильбовий сом Фото: wikipedia

Учені вважають, що такі скати, як спійманий екземпляр, можуть досягати і більших розмірів. У 2009 році в Таїланді з річки витягли прісноводного ската, який за оцінками важив від 249 до 349 кг, але офіційно його не зважували.

Все ж таки найбільшою прісноводною рибою у світі вчені вважають білугу. Ці риби можуть досягати завдовжки понад 8 метрів і важити до 2 тонн. Хоча варто врахувати той факт, що білуга не є цілком прісноводною. Вона живе у морях, а в річки запливає під час нересту.

[ + – ] Білуга Фото: wikipedia

"У річці Меконг живе багато гігантських істот. Але саме на камбоджійській ділянці річки їх живе найбільше і це, можливо, останнє місце на Землі з такою різноманітністю цих прісноводних гігантів", — говорить Хоган.

За словами вченого, саме в Меконгу є всі сприятливі умови для того, щоб тут жили такі гігантські істоти. Але зараз Меконг страждає через забруднення води, надмірний вилов риби та спорудження гребель, каже Хоган. Тому ці гігантські прісноводні скати тепер занесені до списку напіввимерлих видів Міжнародного союзу охорони природи.

Фокус також писав про таких жителів морів, як восьминоги. Виявляється, ці головоногі молюски знищують себе після спарювання і вчені з'ясували, чому це відбувається.