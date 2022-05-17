В Израиле нашли 7500-летнее захоронение с самой первой статуей богини Ашера (фото)

Также археологи обнаружили фрагменты ранней керамики, кости овец и коз, диких животных и птиц, а также множество мелких предметов, включая кусочки кораллов и минералов.

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На склоне горы, возвышающейся над современным израильским курортным городом Эйлат на Красном море, археологи обнаружили кладбище и место поклонения, возрастом 7500 лет, пишет Haaretz.

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Находка статуи

Среди могил ученые также нашли обрубок можжевельника. По их мнению, это может быть не что иное, как самая первая статуя Ашера — угаритско-финикийской и ханаанской богини, которая была праматерью и владычицей богов.

[ + – ] Деревянная реликвия имеет высоту 30 см и была найдена в стоящем положении

Деревянная реликвия имеет высоту 30 см и была найдена в стоящем положении. В Библии и угаритских текстах Ашера, часто символизируемая деревом, была богиней, олицетворяющей плодородие, дарующей жизнь и процветание своим последователям.

До обнаружения ствола можжевельника в Эйлате на Ближнем Востоке были найдены только три священных дерева, потенциально идентифицируемых как Ашеры, хотя и гораздо более поздние, и два из них до сих пор горячо обсуждаются: в святилище раннего бронзового века в Бейджесултане, Турция, в святилище бронзового века в Катне, Сирия и в святилище железного века в Лахише, Израиль.

Ашера в Эйлате была датирована радиоуглеродным анализом 4540 годом до н.э. Она является самой старой Ашерой в мире.

[ + – ] Из 11 могил, найденных археологами, три были раскопаны

Процесс раскопок и обнаружение артефактов

Также стоит отметить, что это место дает представление о системе верований в период позднего неолита и энеолита, а также о его значении для более поздних традиций древнего Ближнего Востока.

Согласно находкам и радиоуглеродному датированию древесного угля, найденного на месте, кладбище с видом на современный город использовалось более тысячи лет, в шестом и пятом тысячелетиях до н.э. (ок. 5450 — 4250 гг. до н.э.).

Из 11 могил, найденных археологами, три были раскопаны. Примерно в 20 см ниже археологи обнаружили "каменное ложе", расположенное так, чтобы соответствовать согнутому положению покойного, а также погребальные принадлежности, включая наконечники стрел, скребки, точильные камни и чаши из песчаника.

[ + – ] Обнаруженные учеными артефакты

Кроме того, здесь были фрагменты ранней керамики, кости овец и коз, диких животных и птиц, а также множество мелких предметов, от раковин и кусочков кораллов до минералов, полудрагоценных камней и бусин. Большинство бусин были искусно сделаны из морских раковин, а также из экзотических материалов, включая самые ранние образцы фаянса и талькохлорита, найденные в Леванте.

Присутствие можжевельника, привезенного издалека, чтобы положить его на внутри погребального и культового места, не оставляет сомнений в том, что это было священное дерево.

Среди прочих не менее интересных открытий стоит выделить свидетельства самой первой в мире ампутации стопы. Находка была сделана в Китае. Возраст стопы составляет почти 3000 лет, она принадлежала женщине, которой отрезали конечность в качестве наказания.