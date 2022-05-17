В Ізраїлі знайшли 7500-річне поховання з першою статуєю богині Ашери (фото)

Також археологи виявили фрагменти ранньої кераміки, кістки овець і кіз, диких тварин і птахів, а також безліч дрібних предметів, включаючи шматочки коралів і мінералів.

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На схилі гори, що височіє над сучасним ізраїльським курортним містом Ейлат на Червоному морі, археологи виявили цвинтар і місце поклоніння віком 7500 років, пише Haaretz.

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Знахідка статуї

Серед могил учені знайшли обрубок ялівцю. На їхню думку, це може бути не що інше, як найперша статуя Ашери — угаритсько-фінікійської та ханаанської богині, яка була праматір'ю та володаркою богів.

[ + – ] Дерев'яна реліквія має висоту 30 см, і вона стояла, коли її знайшли

Дерев'яна реліквія має висоту 30 см, і вона стояла, коли її знайшли. У Біблії та угаритських текстах Ашера, яку часто символізувало дерево, була богинею, що уособлює родючість, дарує життя та процвітання своїм послідовникам.

До виявлення стовбура ялівцю в Ейлаті на Близькому Сході були знайдені тільки три священні дерева, потенційно ідентифіковані як Ашера, хоча й набагато пізніші, і два з них досі гаряче обговорюються: у святилищі раннього бронзового віку в Бейджесултані, Туреччина, у святилищі бронзового віку в Катні, Сирія та в святилищі залізного віку в Лахіші, Ізраїль.

Ашера в Ейлаті була датована радіовуглецевим аналізом 4540 до н.е. Вона є найстарішою Ашерою у світі.

[ + – ] Із 11 могил, знайдених археологами, три розкопали

Процес розкопок і виявлення артефактів

Також варто відзначити, що це місце дає уявлення про систему вірувань у період пізнього неоліту й енеоліту, а також про його значення для пізніших традицій стародавнього Близького Сходу.

Згідно зі знахідками та радіовуглецевим датуванням деревного вугілля, знайденого на місці, цвинтар із видом на сучасне місто використовувався понад тисячу років, у шостому та п'ятому тисячоліттях до н.е. (бл. 5450 — 4250 рр. до н.е.).

Із 11 могил, знайдених археологами, три розкопали. Приблизно за 20 см глибше археологи виявили "кам'яне ложе", розташоване так, щоб відповідати зігнутому положенню покійника, а також похоронне приладдя, включаючи наконечники стріл, скребки, точильні камені та чаші з пісковику.

[ + – ] Виявлені вченими артефакти

Крім того, тут були фрагменти ранньої кераміки, кістки овець і кіз, диких тварин і птахів, а також безліч дрібних предметів, від раковин і шматочків коралів до мінералів, напівдорогоцінного каміння та намистин. Більшість намистин були майстерно виготовлені з морських раковин, а також із екзотичних матеріалів, включаючи ранні зразки фаянсу й талькохлориту, знайдені в Леванті.

Присутність ялівцю, привезеного здалеку, щоб покласти його на всередині похоронного та культового місця, не залишає сумніву, що це було священне дерево.

Серед інших не менш цікавих відкриттів варто виділити свідчення найпершої у світі ампутації стопи. Знахідка була зроблена в Китаї. Вік стопи становить майже 3000 років, вона належала жінці, якій відрізали кінцівку як покарання.