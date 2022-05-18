В Петре обнаружили древние свитки, рассказывающие о жизни местных жителей

Благодаря найденным документам, ученые могут узнать интересную информацию, в частности, о жизни набатейской женщины по имени Аби-адан, жившей в I веке.

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Петра — древний город, центр арабского царства в эллинистические и римские времена, руины которого находятся на юго-западе Иордании, пишет Express.

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Руины некогда великого мегаполиса и торгового центра теперь служат важным археологическим памятником и туристической достопримечательностью.

Однако, если перенестись более чем на две тысячи лет назад, картина окажется совершенно иной: шумный мегаполис, который был сердцем мира.

Историки и археологи считают это место важным из-за его красивой архитектуры, высеченной в скале, и инновационной системы управления водными ресурсами, последняя из которых сделала регион пригодным для жизни, учитывая, что он окружен пустыней и пересеченной гористой местностью.

[ + – ] Набор документов, обнаруженный учеными

Жители этого региона были известны как набатейцы. Они приложили немало усилий, чтобы развить город, в результате чего вызвали зависть у соседних империй — Греции и Рима.

Богатая история Петры привлекла в город множество археологов и исследователей. Первым на ее руины наткнулся швейцарский ученый Иоганн Людвиг Буркхардт в 1812 году. Однако намного позже группа археологов обнаружила таинственный набор документов.

"Благодаря свиткам мы можем узнать важную информацию о жизни набатейской женщины по имени Аби-адан, жившей в I веке и владеющей садом финиковых деревьев", — отметили ученые.

По мнению экспертов, эта женщина была бизнесвумен, продававшей фруктовые деревья. Первые фруктовые деревья она продала человеку по имени Челай, набатейскому стратегу, который, по сути, был губернатором провинции.

Кроме того, свитки показывают, что Аби-адан не просто умела читать и писать, она владела богатством и была довольно влиятельной женщиной. Ее владения примыкали к землям самого набатейского царя, то есть они находились в лучшем районе города в безупречном состоянии.

Среди прочих не менее интересных находок стоит выделить открытие в Израиле, где нашли самую первую статуэтку богини Ашера, датируемой 4540 годом до н.э и составляющей 30 см в высоту.