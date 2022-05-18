У Петрі виявили стародавні сувої, що розповідають про життя місцевих жителів

Завдяки знайденим документам учені можуть дізнатися цікаву інформацію, зокрема, про життя набатейської жінки на ім'я Абі-адан, яка жила в I столітті.

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Петра — стародавнє місто, центр арабського царства в часи еллінізму та римські часи, руїни якого розташовані на південному заході Йорданії, пише Express.

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Руїни колись великого мегаполісу й торгового центру тепер служать важливою археологічною та туристичною пам'яткою.

Однак якщо перенестись більш ніж на дві тисячі років тому, картина виявиться зовсім іншою: галасливий мегаполіс, який був серцем світу.

Історики й археологи вважають це місце важливим через його красиву архітектуру, висічену в скелі, й інноваційну систему управління водними ресурсами, остання з яких зробила регіон придатним для життя, враховуючи, що він оточений пустелею та пересіченою гористою місцевістю.

[ + – ] Набір документів, виявлений ученими

Жителі цього регіону були відомі як набатеї. Вони доклали чимало зусиль, щоб розвинути місто, внаслідок чого викликали заздрість у сусідніх імперій — Греції та Риму.

Багата історія Петри залучила до міста безліч археологів і дослідників. Першим на її руїни натрапив швейцарський учений Йоганн Людвіг Буркхардт у 1812 році. Проте набагато пізніше група археологів виявила таємничий набір документів.

"Завдяки сувоям ми можемо дізнатися важливу інформацію про життя набатейської жінки на ім'я Абі-адан, яка жила в I столітті та володіла садом фінікових дерев", — зазначили вчені.

На думку експертів, ця жінка була бізнес-леді, яка продавала фруктові дерева. Перші фруктові дерева вона продала людині на ім'я Челай, набатейському стратегу, який, по суті, був губернатором провінції.

Крім того, сувої показують, що Абі-адан не просто вміла читати й писати, вона мала багатство та була досить впливовою жінкою. Її володіння примикали до земель самого набатейського царя, тобто вони перебували в найкращому районі міста в бездоганному стані.

Серед інших не менш цікавих знахідок варто виділити відкриття в Ізраїлі, де знайшли найпершу статуетку богині Ашери, що датується 4540 роком до н.е. і має 30 см у висоту.