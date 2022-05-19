Найден интересный способ борьбы со стрессом: он действует только на женщин

Новое исследование показывает, что легким движением руки можно подготовить себя к стрессовым ситуациям и не ощущать последующего дискомфорта.

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Немецкие ученые провели исследование, которое показало, что обниматься – это не только приятно, но еще и полезно для эмоционального состояния. Женщины, которые обнимали своего романтического партнера имели более низкий уровень гормона кортизола, который защищает организм от стресса. Соответственно реакция на стрессовую ситуацию также была намного меньше. Но у мужчин такого не наблюдалось, сообщает SciTechDaily.

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Бывают ситуации в жизни, когда прикосновение к другому человеку может защитить от стресса. Раньше ученые выяснили, что массаж, держание за руки, и объятия вместе с приятным общением могут снизить уровень реакции на стресс у женщин. Но какой эффект могут дать сами по себе объятия, и как они влияют на мужчин, ученые не знали.

Необычный эксперимент

Геза Берретц и его коллеги из Рурского университета в Бохуме, Германия, провели новое исследование, в котором предложили женщинам обнимать своих романтических партнеров до того, как они испытают стресс. Мужчины соответственно также не должны были просто стоять, а им нужно было обнимать своих партнерш в ответ.

В эксперименте приняли участие 76 человек – это были пары, которые состоят в романтических отношениях. Но половине из этих пар запретили обниматься, а только ждать второго этапа исследования. После того, как некоторые пары побывали в объятиях друг друга, каждого партнера по отдельности попросили подержать руку в ванной с ледяной водой в течение 3 минут. Это также сделали и те, кто не обнимал друг друга.

[ + – ] Женщинам предложили обнимать своих романтических партнеров до того, как они испытают стресс. Мужчины соответственно также не должны были просто стоять, а им нужно было обнимать своих партнерш в ответ Фото: Pinterest

Это помогает только женщинам

После эксперимента у всех участников ученые измерили разные показатели уровня стресса, в том числе и уровень гормона кортизола в их слюне. Оказалось, что у женщин, которые обнимали своего партнера, реакция на стрессовую ситуацию была ниже, чем у женщин, которые этого не делали. Что самое интересное, объятия никоим образом не повлияли на мужчин. И те, кто обнимался, и те, кто не был в объятиях любимой женщины, показали одинаковые результаты стрессовых реакций.

Важно отметить, что только уровень кортизола был другим после объятий, а другие реакции на стресс, включая изменение артериального давления и эмоционального состояния, не показали никакой связи с объятиями партнера.

[ + – ] Исследование показало, что объятия снижают уровень стресса именно у женщин Фото: Pinterest

"Мы считаем, что объятия помогают женщинам справиться со стрессовыми ситуациями, которые их ожидают. Например, будущий экзамен, собеседование, важная презентация. Теперь же мы хотим узнать будет ли такой же эффект от объятий, если обнимать просто друзей", — говорит Берретц.

Ученые также считают, что нужно провести дополнительные исследования касательно влияния ограничения близких контактов во время пандемии COVID-19. Такие исследования помогут выяснить, связано ли отсутствие таких контактов с усиленным развитием стресса и депрессии, которые наблюдаются у многих во время пандемии.

Пока что точно ученые не подтвердили, что объятия детей своими родителями также снижают уровень стресса, хотя многие родители могут это подтвердить из без этого. Но новое исследование, о котором писал Фокус, показывает, что определенное количество детей в семье может не только вызвать стресс, но также быстрее состарить родителей.