Знайдено цікавий спосіб боротьби зі стресом: він діє лише на жінок

Нове дослідження показує, що легким рухом руки можна підготувати себе до стресових ситуацій та не відчувати подальшого дискомфорту.

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Німецькі вчені провели дослідження, яке показало, що обійматися — це не лише приємно, а ще й корисно для емоційного стану. Жінки, які обіймали свого романтичного партнера, мали нижчий рівень гормону кортизолу, який захищає організм від стресу. Відповідно реакція на стресову ситуацію також була набагато меншою. Але в чоловіків такого не було, повідомляє SciTechDaily.

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Трапляється ситуація в житті, коли дотик до іншої людини може захистити від стресу. Раніше вчені з'ясували, що масаж, тримання за руки та обійми разом з приємним спілкуванням можуть знизити рівень реакції на стрес у жінок. Але який ефект можуть дати самі обійми і як вони впливають на чоловіків, вчені не знали.

Незвичайний експеримент

Геза Берретц та його колеги з Рурського університету в Бохумі, Німеччина, провели нове дослідження, в якому запропонували жінкам обіймати своїх романтичних партнерів до того, як вони зазнають стресу. Чоловіки відповідно також не мали просто стояти, а їм потрібно було обіймати своїх партнерок у відповідь.

В експерименті взяли участь 76 осіб — це були пари, які перебувають у романтичних стосунках. Але половині цих пар заборонили обійматися, а лише чекати другого етапу дослідження. Після того, як деякі пари побували в обіймах одне одного, кожного партнера окремо попросили потримати руку у ванній з крижаною водою протягом 3 хвилин. Це також зробили й ті, хто не обіймався.

[ + – ] Жінкам запропонували обіймати своїх романтичних партнерів до того, як вони зазнають стресу. Чоловіки відповідно також не повинні були просто стояти, а їм потрібно було обіймати своїх партнерок у відповідь Фото: Pinterest

Це допомагає лише жінкам

Після експерименту у всіх учасників вчені виміряли різні показники рівня стресу, зокрема й рівень гормону кортизолу у їхній слині. Виявилося, що в жінок, які обіймали свого партнера, реакція на стресову ситуацію була нижчою, ніж у жінок, які цього не робили. Що найцікавіше, обійми ніяк не вплинули на чоловіків. І ті, хто обіймався, і ті, хто не був у обіймах коханої жінки, показали однакові результати стресових реакцій.

Важливо зазначити, що лише рівень кортизолу був іншим після обіймів, інші реакції на стрес, включаючи зміна артеріального тиску та емоційного стану, не показали жодного зв'язку з обіймами партнера.

[ + – ] Дослідження показало, що обійми знижують рівень стресу саме у жінок Фото: Pinterest

"Ми вважаємо, що обійми допомагають жінкам впоратися зі стресовими ситуаціями, які на них очікують. Наприклад, майбутній іспит, співбесіда, важлива презентація. Тепер же ми хочемо дізнатися чи буде такий самий ефект від обіймів, якщо обіймати просто друзів", — говорить Берретц.

Вчені також вважають, що необхідно провести додаткові дослідження щодо впливу обмеження близьких контактів під час пандемії COVID-19. Такі дослідження допоможуть з'ясувати, чи пов'язана відсутність таких контактів із посиленим розвитком стресу та депресії, які спостерігаються в багатьох під час пандемії.

Поки вчені не підтвердили, що обійми дітей своїми батьками також знижують рівень стресу, хоча багато батьків можуть це підтвердити без цього. Але нове дослідження, про яке писав Фокус, показує, що певна кількість дітей у сім'ї може не тільки викликати стрес, але також швидше зістаріти батьків.