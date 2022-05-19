Солнечные ежики и корональный мох. Аппарат ЕКА впервые заснял южный полюс Солнца (фото)

Ученые только начинают анализировать новые данные и полученные фото, но эти выводы углубят наше понимание поведения Солнца и того, как оно влияет на космическую погоду, влияющую на Землю.

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Любопытный факт о Солнце заключается в том, что, несмотря на детальное его изучение на протяжении веков, ученые никогда не видели его полюсов, пишет IFLS.

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Однако, к счастью, у исследователей есть миссия, способная сделать не только это, но и многое другое.

Космический аппарат Solar Orbiter Европейского космического агентства (ЕКА) делает снимки Солнца как никогда раньше, и его первый близкий пролет показал новые свойства нашей звезды, а также позволил взглянуть на полюса звезды.

[ + – ] Фото южного полюса Солнца в высоком разрешении

Планеты (и большинство космических аппаратов, которые мы отправляем в космос) имеют тенденцию вращаться в очень узкой плоскости вокруг экватора Солнца. Это не позволяет увидеть солнечные полюса поэтому используя гравитационное притяжение Венеры, наклонение Solar Orbiter будет подниматься все выше и выше.

Текущее наклонение аппарата относительно экватора Солнца составляет 4,4°, и ожидается, что оно удвоится при следующем пролете Венеры в сентябре.

Новые фото

Новый облет Solar Orbiter принес первую картину наименее изученного южного полярного региона Солнца.

Важно отметить, что понимание сложности магнитного поля на полюсах Солнца может дать подсказки об одиннадцатилетнем цикле солнечной активности — периоде в течение которого активность Солнца уменьшается. При четвертом пролете аппарата мимо Венеры в феврале 2025 года наклон орбиты будет увеличен до 17°, а в декабре 2026 года, он достигнет 24°. Это будет началом "высокоширотной" миссии.

[ + – ] "Солнечный ежик" - плазменный объект протяженностью 25 000 км

Среди недавних наблюдений аппарата стоит отметить так называемого "ежика" — плазменный объект протяженностью 25 000 км, состоящий из горячих и холодных газовых всплесков, распространяющихся во многих разных направлениях. Однако пока у экспертов нет объяснения, что это такое и как оно образовалось в атмосфере Солнца.

Solar Orbiter также заснял активную область на Солнце, где магнитное поле высвобождает петли, поднимающиеся в атмосферу. Газ движется по петлям, охлаждается и создает "корональный дождь" на поверхности Солнца. Научная группа также увидела "корональный мох", где яркий газ создает кружевные узоры на звезде.

Исследователи только занялись изучением набора данных и полученных снимков, но уже становится понятным, что новая информация углубит наше понимание поведения Солнца и того, как оно действует на космическую погоду, влияющую на Землю.

Напомним, что в марте Solar Orbiter заснял другую детальную фотографию Солнца. Снимок с такой близостью был сделан впервые за 50 лет.